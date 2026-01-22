Seger på straffar för Anaheim Ducks borta mot Colorado

Anaheim Ducks vann med 2–1 efter straffar

Anaheim Ducks femte seger på de senaste sex matcherna

Mikael Granlund avgjorde för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks vann till slut en jämn match mot Colorado i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Mikael Granlund för.

Inför matchen hade Anaheim Ducks fem raka förluster mot just Colorado.

Det här innebär att Anaheim Ducks nu har fem segrar i följd i NHL.

Colorado–Anaheim Ducks – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 1.27 in i andra perioden som Anaheim Ducks tog ledningen genom Jeffrey Truchon-Viel på pass av Cutter Gauthier och Radko Gudas.

16.21 in i tredje perioden fick Artturi Lehkonen utdelning på pass av Brock Nelson och Brent Burns och kvitterade.

Anaheim Ducks Mikael Granlund blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Säsongens första möte lagen emellan vann Colorado med 4–1.

Lördag 24 januari möter Colorado Philadelphia hemma 03.00 och Anaheim Ducks möter Seattle borta 04.00.

Colorado–Anaheim Ducks 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, Ball Arena

Andra perioden: 0–1 (21.27) Jeffrey Truchon-Viel (Cutter Gauthier, Radko Gudas).

Tredje perioden: 1–1 (56.21) Artturi Lehkonen (Brock Nelson, Brent Burns).

Straffar: 1–2 (65.00) Mikael Granlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 2-2-1

Anaheim Ducks: 5-0-0

Nästa match:

Colorado: Philadelphia Flyers, hemma, 24 januari 03.00

Anaheim Ducks: Seattle Kraken, borta, 24 januari 04.00