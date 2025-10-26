Seger med 9–5 för Hällefors IK/Nora HC mot Köping IF 2

Hällefors IK/Nora HC vann med 9–5 mot Köping IF 2

Hällefors IK/Nora HC:s Milo Berglund Länk tremålsskytt

Victor Östlund matchvinnare för Hällefors IK/Nora HC

Det blev bortalaget Hällefors IK/Nora HC som vann mot Köping IF 2 i U18 division 1 västra C herr. 5–9 (1–5, 2–2, 2–2) slutade matchen på söndagen.

I och med detta har Köping IF 2 sex förluster i rad.

Milo Berglund Länk tremålsskytt för Hällefors IK/Nora HC

Hällefors IK/Nora HC hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.09 genom Neo Törnkvist och gick upp till 0–3. Köping IF 2 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Hällefors IK/Nora HC dock ryckt åt sig ledningen med 1–5. Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–7.

Tredje perioden slutade 2–2 och Hällefors IK/Nora HC vann matchen med 9–5.

Milo Berglund Länk gjorde tre mål för Hällefors IK/Nora HC och tre assist och Benjamin Lindberg stod för tre poäng, varav ett mål. Oskar Wiklund gjorde tre mål för Köping IF 2.

Köping IF 2 har fem förluster och 10–51 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hällefors IK/Nora HC har två vinster och tre förluster och 18–38 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 december i MerEl Arena.

I nästa match möter Köping IF 2 Örebro HUF 1 borta på torsdag 30 oktober 19.30. Hällefors IK/Nora HC möter Kumla Hockey J18 onsdag 29 oktober 19.00 hemma.

Köping IF 2–Hällefors IK/Nora HC 5–9 (1–5, 2–2, 2–2)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 0–1 (4.09) Neo Törnkvist (Milo Berglund Länk), 0–2 (4.55) Martin Thiery Wase (Milo Berglund Länk, Neo Törnkvist), 0–3 (10.04) Milo Berglund Länk (Martin Thiery Wase), 1–3 (12.27) Rasmus Nordling (Sebastian Novy Waernulf), 1–4 (17.46) Milo Berglund Länk (Benjamin Lindberg), 1–5 (18.04) Elias Sundström (Linus Jansson Viklund).

Andra perioden: 1–6 (22.48) Victor Östlund, 2–6 (23.31) Oskar Wiklund, 3–6 (25.22) Oskar Wiklund, 3–7 (38.16) Milo Berglund Länk (Benjamin Lindberg).

Tredje perioden: 4–7 (44.17) Oskar Wiklund, 4–8 (45.27) Benjamin Lindberg (Milo Berglund Länk, Wilmer Landmark), 4–9 (47.17) Oliver Bystedt Bark, 5–9 (55.18) Filip Lundin (Neo Fredriksson, Alex Tranefors).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 2: 0-0-5

Hällefors IK/Nora HC: 2-0-3

Nästa match:

Köping IF 2: Örebro HUF:1, borta, 30 oktober

Hällefors IK/Nora HC: Kumla Hockey, hemma, 29 oktober