Seger med 6–4 för BIK Karlskoga J20 mot Borlänge

BIK Karlskoga J20-seger med 6–4 mot Borlänge

BIK Karlskoga J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Agust Kittel avgjorde för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 besegrade Borlänge på bortaplan i lördagens möte i U20 region väst herr. 4–6 (0–1, 0–3, 4–2) slutade matchen.

– Första och andra perioden spelar vi inte på topp. Sedan inför sista så kliver vi ut och kör, får första målet tidigt och sedan ångar vi på. Tungt när vi är så nära att komma ikapp dem, men ändå stolt över hela laget att visa sådan kämpaglöd och ge det chansen, kommenterade Borlänges huvudtränare Victor Eriksson.

BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson tyckte så här om matchen:

– 40 minuter bra hockey, andra perioden spelar vi en mogen ishockey utan puck som ger oss utdelning framåt, som bäddar för vinsten! Kul för Gabriel Fredriksson i mål att vinna, han gör en grym match! Jäkligt starkt av grabbarna att reda ut det, väldigt skönt!

Vinsten mot Borlänge innebär att BIK Karlskoga J20 har sex segrar i rad på bortaplan.

Malung nästa för BIK Karlskoga J20

Marcelo Henriksson Ribeiro gjorde 1–0 till BIK Karlskoga J20 efter 9.04 efter pass från Hannes Perman och Alfred Nilsson.

Även i andra perioden var BIK Karlskoga J20 starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom två mål av William Bråtner och ett mål av Villiam Lederud.

Borlänge förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 4–2 men BIK Karlskoga J20 kunde hålla undan och vinna matchen med 6–4.

Agust Kittel och William Bråtner gjorde båda två mål och en assist för BIK Karlskoga J20. Liam Lorenz gjorde ett mål för Borlänge och totalt tre poäng för Borlänge och Texas Östberg stod för tre poäng, varav två mål.

Borlänge stannar därmed på femte plats och BIK Karlskoga J20 på andra plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Borlänge Malung borta på lördag 29 november 16.00. BIK Karlskoga J20 möter Malung tisdag 25 november 19.00 borta.

Borlänge–BIK Karlskoga J20 4–6 (0–1, 0–3, 4–2)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (9.04) Marcelo Henriksson Ribeiro (Hannes Perman, Alfred Nilsson).

Andra perioden: 0–2 (27.35) William Bråtner (Arwid Forsman, Isak Lunde-Sletten), 0–3 (35.40) William Bråtner (Agust Kittel, Isak Lunde-Sletten), 0–4 (36.38) Villiam Lederud.

Tredje perioden: 1–4 (40.36) Alexander Eriksson (Liam Lorenz), 2–4 (43.00) Texas Östberg (Filip Eriksson), 3–4 (45.18) Texas Östberg (Robin Strand, Liam Lorenz), 3–5 (47.02) Agust Kittel (William Bråtner, Arwid Forsman), 4–5 (47.37) Liam Lorenz (Texas Östberg), 4–6 (57.18) Agust Kittel (Filip Ladréhn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 1-1-3

BIK Karlskoga J20: 4-0-1

Nästa match:

Borlänge: Malungs IF, borta, 29 november

BIK Karlskoga J20: Malungs IF, borta, 25 november