Seger med 6–3 för Nora HC/Hällefors IK U23 mot Forshaga

Nora HC/Hällefors IK U23-seger med 6–3 mot Forshaga

Fabian Larsson matchvinnare för Nora HC/Hällefors IK U23

Tredje förlusten i rad för Forshaga

Nora HC/Hällefors IK U23 vann hemma mot Forshaga i U20 Div 1 västra B herr. Matchen på lördagen slutade 6–3 (3–1, 2–0, 1–2).

Nora HC/Hällefors IK U23–Forshaga – mål för mål

Nora HC/Hällefors IK U23 stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 2.03.

Forshaga reducerade dock till 3–1 genom Erik Lott Petersén med 3.10 kvar att spela. Nora HC/Hällefors IK U23 startade andra perioden bäst och gick från 3–1 till 5–1 genom två snabba mål tidigt i perioden av Fabian Larsson och William Karlsson. Forshaga gjorde både 5–2 och 5–3 genom Alexander Eriksson och Ludwig Jörmar Malmeros i tredje perioden.

Nora HC/Hällefors IK U23 kunde dock avgöra till 6–3 med 2.55 kvar av matchen genom Isac Wilhelmsson.

Nora HC/Hällefors IK U23:s William Karlsson stod för två mål och ett assist.

Lagen spelar mot varandra igen den 17 januari i Ängevi Ishall.

I nästa match, lördag 1 november möter Nora HC/Hällefors IK U23 Kils AIK U20 borta i Sannerudshallen 14.30 medan Forshaga spelar hemma mot Viking 15.30.

Nora HC/Hällefors IK U23–Forshaga 6–3 (3–1, 2–0, 1–2)

U20 Div 1 västra B herr, NEH Hallen

Första perioden: 1–0 (5.01) Fabian Larsson, 2–0 (5.19) William Karlsson (Milton Israelsson Westberg), 3–0 (7.04) Isac Wilhelmsson, 3–1 (16.50) Erik Lott Petersén (Oskar Fridberg).

Andra perioden: 4–1 (22.09) Fabian Larsson (William Karlsson), 5–1 (24.05) William Karlsson (Hugo Jättne, Kasper Johansson).

Tredje perioden: 5–2 (42.52) Alexander Eriksson (Casper Gustafsson, Felix Strömdahl), 5–3 (52.06) Ludwig Jörmar Malmeros (Casper Gustafsson, Alexander Eriksson), 6–3 (57.05) Isac Wilhelmsson.

Nästa match:

Nora HC/Hällefors IK U23: Kils AIK IK U23, borta, 1 november

Forshaga: Viking HC, hemma, 1 november