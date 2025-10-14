Seger med 6–3 för Hanhals mot Olofström

Hanhals segrade – 6–3 mot Olofström

Hanhals femte seger på de senaste sex matcherna

Theodor Olsson avgjorde för Hanhals

Hanhals vann mötet med Olofström hemma med 6–3 (2–0, 3–2, 1–1) på tisdagen i U20 region syd herr.

Segern var Hanhals femte på de senaste sex matcherna.

Borås nästa för Hanhals

Hanhals tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Hanhals ökade ledningen till 6–2 genom Love Klaveskjöld efter 5.06 i tredje perioden.

Vilgot Hansen reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Olofström. Hanhals tog därmed en säker seger.

Hanhals Hugo Samuelsson hade tre assists.

I tabellen innebär det här att Hanhals nu ligger på andra plats. Olofström är på elfte plats.

Den 25 november möts lagen återigen, då i Stålhallen.

Lördag 18 oktober 14.00 möter Hanhals Borås borta i Borås Ishall medan Olofström spelar hemma mot Karlskrona.

Hanhals–Olofström 6–3 (2–0, 3–2, 1–1)

U20 region syd herr, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (3.47) Johan Henriksson (Leo Holmgrene, Hugo Samuelsson), 2–0 (10.46) Hugo Flink (Hugo Samuelsson, Axel Wennerö).

Andra perioden: 2–1 (25.49) Arvid Boklund (Viktor Forsberg, Frederik Rundh), 2–2 (28.53) Vilgot Hansen (Malte Mörnhed), 3–2 (29.47) Oliver Olsson (Love Klaveskjöld, Ville Carlsson), 4–2 (35.31) Theodor Olsson (Hugo Samuelsson, Axel Wennerö), 5–2 (38.53) Jack Lansinger (Johan Henriksson).

Tredje perioden: 6–2 (45.06) Love Klaveskjöld (Oliver Olsson), 6–3 (59.56) Vilgot Hansen (Gustav Reinert, Axel Evernäs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals: 4-0-1

Olofström: 1-0-4

Nästa match:

Hanhals: Borås HC, borta, 18 oktober

Olofström: Karlskrona HK, hemma, 18 oktober