Seger med 6–2 för SDE mot Östhammars SK U20

SDE-seger med 6–2 mot Östhammars SK U20

Martin Käck avgjorde för SDE

SDE gjorde sex raka mål

SDE vann borta mot Östhammars SK U20 i U20 Div 1 östra A herr. Matchen på lördagen slutade 2–6 (1–1, 0–4, 1–1).

IFK Täby HC nästa för SDE

Första perioden var jämn. Östhammars SK U20 inledde bäst och tog ledningen genom Milton Johansson efter 4.50, men SDE kvitterade genom John-Diego Flisbäck efter 13.43. I andra perioden var det SDE som dominerade och gick från 1–1 till 1–5 genom mål av Vilmer Nyman, Martin Käck, Rasmus Edin och Charlie Magnusson. SDE ökade ledningen till 1–6 genom Bruno Sandberg efter 13.27 i tredje perioden.

Sebastian Gauffin reducerade förvisso, men närmare än 2–6 kom inte Östhammars SK U20. SDE tog därmed en stabil seger.

Den 17 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Stockhagens Ishall.

Nästa motstånd för Östhammars SK U20 är Järfälla. Lagen möts lördag 11 oktober 16.30 i Järfälla Ishall. SDE tar sig an IFK Täby HC borta måndag 13 oktober 20.05.

Östhammars SK U20–SDE 2–6 (1–1, 0–4, 1–1)

U20 Div 1 östra A herr, ÖSK-hallen

Första perioden: 1–0 (4.50) Milton Johansson, 1–1 (13.43) John-Diego Flisbäck (Rasmus Edin, Pontus Dahlén).

Andra perioden: 1–2 (21.01) Vilmer Nyman (Wilmer Hanson, Lukas Björksäter), 1–3 (31.06) Martin Käck (William Jonsson Eidsheim, Wilmer Nilsson), 1–4 (34.50) Rasmus Edin (Wilmer Nilsson, Nelson Berg), 1–5 (39.28) Charlie Magnusson (Bruno Sandberg).

Tredje perioden: 1–6 (53.27) Bruno Sandberg (Oliwer Subäck), 2–6 (54.34) Sebastian Gauffin (Elias Tegelberg, Isak Brunn).

