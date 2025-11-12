Seger med 5–3 för Winnipeg mot Vancouver

Winnipeg segrade – 5–3 mot Vancouver

Gabriel Vilardi avgjorde för Winnipeg

Andra förlusten i rad för Vancouver

Winnipeg vann mötet med Vancouver borta med 5–3 (3–2, 0–0, 2–1) på onsdagen i NHL.

Seattle nästa för Winnipeg

Winnipeg var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Winnipeg gjorde 2–4 genom Gabriel Vilardi efter 48 sekunder i tredje perioden.

Brock Boeser reducerade dock för Vancouver med bara två minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Winnipeg kunde dock avgöra till 3–5 med 48 sekunder kvar av matchen genom Alex Iafallo.

För Vancouver gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Winnipeg är på tredje plats.

I nästa omgång har Vancouver Carolina borta i PNC Arena, lördag 15 november 01.00. Winnipeg spelar borta mot Seattle fredag 14 november 04.00.

Vancouver–Winnipeg 3–5 (2–3, 0–0, 1–2)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (4.57) Jonathan Toews (Josh Morrissey), 1–1 (10.21) Kiefer Sherwood (Quinn Hughes), 2–1 (11.58) Jake Debrusk (Quinn Hughes, Elias Pettersson), 2–2 (14.38) Josh Morrissey, 2–3 (14.53) Nino Niederreiter (Adam Lowry, Alex Iafallo).

Tredje perioden: 2–4 (40.48) Gabriel Vilardi, 3–4 (58.30) Brock Boeser, 3–5 (59.12) Alex Iafallo (Nino Niederreiter, Logan Stanley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 2-1-2

Winnipeg: 2-0-3

Nästa match:

Vancouver: Carolina Hurricanes, borta, 15 november

Winnipeg: Seattle Kraken, borta, 14 november