Seger med 5–3 för Tyresö Hanviken J20 mot IK Göta Bromma J20

Tyresö Hanviken J20 segrade – 5–3 mot IK Göta Bromma J20

Liam Schenk matchvinnare för Tyresö Hanviken J20

Andra raka nederlaget för IK Göta Bromma J20

Bortalaget Tyresö Hanviken J20 tog hem segern mot IK Göta Bromma J20 i U20 region öst herr. 3–5 (0–0, 1–3, 2–2) slutade matchen på måndagen.

Det var första segern för Tyresö Hanviken J20, efter 4–5-förlust mot Nacka i premiären.

IK Göta Bromma J20–Tyresö Hanviken J20 – mål för mål

Första perioden blev mållös. Tyresö Hanviken J20 stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.00.

IK Göta Bromma J20 reducerade dock till 1–3 genom Gustav Fondelius efter 10.32 av perioden. IK Göta Bromma J20 gjorde 2–3 genom Jakob Thornquist efter 6.34 av matchen.

Efter 8.32 i tredje perioden gjorde Tyresö Hanviken J20 2–4 genom Liam Schenk.

IK Göta Bromma J20 gjorde 3–4 genom Simon Åström efter 9.57 av perioden.

Tyresö Hanviken J20 kunde dock avgöra till 3–5 med 7.28 kvar av matchen genom William Due-Boje.

Den 27 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i Tyresö Ishall.

IK Göta Bromma J20 tar sig an Sollentuna i nästa match borta lördag 27 september 16.30. Tyresö Hanviken J20 möter samma dag 17.30 Huddinge hemma.

IK Göta Bromma J20–Tyresö Hanviken J20 3–5 (0–0, 1–3, 2–2)

U20 region öst herr, HCL Tech Arena

Andra perioden: 0–1 (23.47) Edvin Hurtig (Albin Englund), 0–2 (24.03) Alexander Severin (William Due-Boje, Anton Skoogh), 0–3 (27.47) Tim Rillver (Emil Ullman), 1–3 (30.32) Gustav Fondelius (Viktor Bergnäs, Simon Åström).

Tredje perioden: 2–3 (46.34) Jakob Thornquist (William Ekström, Oliwer Ekström), 2–4 (48.32) Liam Schenk (Gustaf Bredin), 3–4 (49.57) Simon Åström (Viktor Bergnäs, Jakob Thornquist), 3–5 (52.32) William Due-Boje.

Nästa match:

IK Göta Bromma J20: Sollentuna HC, borta, 27 september

Tyresö Hanviken J20: Huddinge IK, hemma, 27 september