Seger med 5–2 för HV 71 mot Linköping

HV 71-seger med 5–2 mot Linköping

Philip Lantz avgjorde för HV 71

Linköping nu femte, HV 71 på tredje plats

HV 71 vann mötet i U20 nationell södra på bortaplan mot Linköping, med 5–2 (1–1, 2–1, 2–0).

– Man kan förlora hockeymatcher på två olika sätt. Antingen är man klappkass eller så spelar man bra och förlorar på de här jäkla marginalerna. Idag är det det senare. Vi gör en riktigt bra hockeymatch men lyckas inte vinna. Vi är helt klart något på spåren och vi ska fortsätta ha en bra daglig verksamhet, så kommer vi vinna mer än vi förlorar till slut. Framförallt så kommer vi utveckla spelare, tyckte Linköpings tränare Jimmy Anderström, efter matchen.

Färjestad nästa för HV 71

Första perioden var jämn. Linköping inledde bäst och tog ledningen genom Axel Bjurman efter 5.53, men HV 71 kvitterade genom Oscar Pöyliö efter 14.15. HV 71 startade också andra perioden bäst. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Wille Magnertoft och Philip Lantz innan Linköping svarade och gjorde 3–2 genom Milton Carpenhammar. I tredje perioden gjorde HV 71 2–4 efter 5.03 genom Philip Lantz framspelad av Edvin Persson Norén. Och med bara 19 sekunder kvar satte Oscar Pöyliö 2–5.

HV 71:s Oscar Pöyliö stod för tre poäng, varav två mål.

För Linköping gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan HV 71 är på tredje plats. HV 71 var åtta i tabellen för 20 dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa omgång har Linköping Färjestad hemma i Stångebro Ishall, onsdag 8 oktober 19.00. HV 71 spelar hemma mot Färjestad lördag 11 oktober 12.45.

Linköping–HV 71 2–5 (1–1, 1–2, 0–2)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (5.53) Axel Bjurman (Oscar Holmertz), 1–1 (14.15) Oscar Pöyliö (Theo Sonestedt, Noel Skarby).

Andra perioden: 1–2 (24.01) Wille Magnertoft (Oscar Pöyliö, Noel Skarby), 1–3 (24.46) Philip Lantz (Jamiro Reber, Edvin Persson Norén), 2–3 (39.36) Milton Carpenhammar (Douglas Paul, Sebastian Dahlqvist).

Tredje perioden: 2–4 (45.03) Philip Lantz (Edvin Persson Norén), 2–5 (59.41) Oscar Pöyliö.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 2-0-3

HV 71: 2-1-2

Nästa match:

Linköping: Färjestads BK, hemma, 8 oktober

HV 71: Färjestads BK, hemma, 11 oktober