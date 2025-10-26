Seger med 5–1 för Modo Hockey mot Skellefteå AIK

Modo Hockey vann med 5–1 mot Skellefteå AIK

Vendula Pribylova avgjorde för Modo Hockey

Andra förlusten i rad för Skellefteå AIK

Modo Hockey vann hemma mot Skellefteå AIK i SDHL. Matchen på söndagen slutade 5–1 (1–0, 2–1, 2–0).

Modo Hockey–Skellefteå AIK – mål för mål

Sarah Marchand gjorde 1–0 till Modo Hockey efter 11.43 på pass av Justine Leanne Reyes. Skellefteå AIK kvitterade till 1–1 genom Celine Tedenby i början av andra perioden i andra perioden.

Modo Hockey gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Vendula Pribylova och Ebba Hedqvist. Modo Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Justine Leanne Reyes och Neena Brick.

Resultatet innebär att Modo Hockey ligger kvar på fjärde plats och Skellefteå AIK på åttonde plats i tabellen.

I nästa omgång har Modo Hockey SDE hemma i Hägglunds Arena, lördag 1 november 16.00. Skellefteå AIK spelar hemma mot Luleå onsdag 29 oktober 19.00.

Modo Hockey–Skellefteå AIK 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)

SDHL, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (11.43) Sarah Marchand (Justine Leanne Reyes).

Andra perioden: 1–1 (22.48) Celine Tedenby (Ida Kuoppala), 2–1 (37.15) Vendula Pribylova (Wilma Sundin), 3–1 (38.45) Ebba Hedqvist.

Tredje perioden: 4–1 (58.25) Justine Leanne Reyes (Ebba Hedqvist, Mira Hallin), 5–1 (58.55) Neena Brick (Maja Grundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-1-1

Skellefteå AIK: 1-1-3

Nästa match:

Modo Hockey: SDE HF, hemma, 1 november

Skellefteå AIK: Luleå/MSSK, hemma, 29 oktober