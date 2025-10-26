Seger med 5–1 för Modo Hockey mot Skellefteå AIK
Följ HockeySverige på
Google news
- Modo Hockey vann med 5–1 mot Skellefteå AIK
- Vendula Pribylova avgjorde för Modo Hockey
- Andra förlusten i rad för Skellefteå AIK
Modo Hockey vann hemma mot Skellefteå AIK i SDHL. Matchen på söndagen slutade 5–1 (1–0, 2–1, 2–0).
Modo Hockey–Skellefteå AIK – mål för mål
Sarah Marchand gjorde 1–0 till Modo Hockey efter 11.43 på pass av Justine Leanne Reyes. Skellefteå AIK kvitterade till 1–1 genom Celine Tedenby i början av andra perioden i andra perioden.
Modo Hockey gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Vendula Pribylova och Ebba Hedqvist. Modo Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Justine Leanne Reyes och Neena Brick.
Resultatet innebär att Modo Hockey ligger kvar på fjärde plats och Skellefteå AIK på åttonde plats i tabellen.
I nästa omgång har Modo Hockey SDE hemma i Hägglunds Arena, lördag 1 november 16.00. Skellefteå AIK spelar hemma mot Luleå onsdag 29 oktober 19.00.
Modo Hockey–Skellefteå AIK 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)
SDHL, Hägglunds Arena
Första perioden: 1–0 (11.43) Sarah Marchand (Justine Leanne Reyes).
Andra perioden: 1–1 (22.48) Celine Tedenby (Ida Kuoppala), 2–1 (37.15) Vendula Pribylova (Wilma Sundin), 3–1 (38.45) Ebba Hedqvist.
Tredje perioden: 4–1 (58.25) Justine Leanne Reyes (Ebba Hedqvist, Mira Hallin), 5–1 (58.55) Neena Brick (Maja Grundström).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Modo Hockey: 3-1-1
Skellefteå AIK: 1-1-3
Nästa match:
Modo Hockey: SDE HF, hemma, 1 november
Skellefteå AIK: Luleå/MSSK, hemma, 29 oktober
Den här artikeln handlar om: