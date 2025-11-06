Seger med 5–1 för Calgary mot Columbus

Calgary segrade – 5–1 mot Columbus

Blake Coleman avgjorde för Calgary

Andra raka segern för Calgary

Calgary vann mötet i NHL på hemmaplan mot Columbus, med 5–1 (2–1, 2–0, 1–0).

Chicago nästa för Calgary

Calgary startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Morgan Frost och Blake Coleman innan Columbus svarade och gjorde 2–1 genom Kirill Martjenko. Även i andra perioden var Calgary starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom två snabba mål i mitten av perioden av Nazem Kadri och Adam Klapka. Mikael Backlund stod för målet när Calgary punkterade matchen med ett 5–1-mål med 49 sekunder kvar att spela.

I tabellen innebär det här att Columbus nu ligger på sjätte plats. Calgary är på åttonde och sista plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 januari i Nationwide Arena.

Calgary tar sig an Chicago i nästa match hemma lördag 8 november 03.00. Columbus möter Vancouver borta söndag 9 november 04.00.

Calgary–Columbus 5–1 (2–1, 2–0, 1–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (0.56) Morgan Frost (Jonathan Huberdeau, Matt Coronato), 2–0 (1.33) Blake Coleman (Joel Hanley, Samuel Honzek), 2–1 (6.57) Kirill Martjenko (Boone Jenner).

Andra perioden: 3–1 (27.49) Nazem Kadri (Joel Farabee, Rasmus Andersson), 4–1 (28.28) Adam Klapka (Yan Kuznetsov).

Tredje perioden: 5–1 (59.11) Mikael Backlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 2-1-2

Columbus: 3-0-2

Nästa match:

Calgary: Chicago Blackhawks, hemma, 8 november

Columbus: Vancouver Canucks, borta, 9 november