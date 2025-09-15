Seger med 4–2 för Skellefteå AIK J20 mot AIK

Skellefteå AIK J20 vann med 4–2 mot AIK

Elis Hansson avgjorde för Skellefteå AIK J20

Djurgården nästa för Skellefteå AIK J20

Skellefteå AIK J20 vann hemma mot AIK i U20 nationell norra. Matchen på lördagen slutade 4–2 (1–0, 1–1, 2–1).

Skellefteå AIK J20 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 54 sekunder slog Theo Landström till framspelad av Noel Ingelsson och Linus Debou Rudslätt. Skellefteå AIK J20 gjorde 2–0 genom Max Johannesén efter 13.52 i andra perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

AIK reducerade dock till 2–1 genom Mattias Nyberg med 4.48 kvar att spela av perioden. Skellefteå AIK J20 utökade ledningen på nytt genom Elis Hansson efter 3.30 i tredje perioden.

AIK gjorde 3–2 genom Elliot Sigrell tidigt i perioden av perioden.

Skellefteå AIK J20 kunde dock avgöra till 4–2 med 53 sekunder kvar av matchen genom Rasmus Bergqvist.

När lagen senast möttes blev det seger för AIK med 2–1.

Söndag 14 september spelar Skellefteå AIK J20 hemma mot Djurgården 11.00 och AIK mot Luleå borta 12.00 i Coop Norrbotten Arena.

Skellefteå AIK J20–AIK 4–2 (1–0, 1–1, 2–1)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (0.54) Theo Landström (Noel Ingelsson, Linus Debou Rudslätt).

Andra perioden: 2–0 (33.52) Max Johannesén (Vincent Wedin), 2–1 (35.12) Mattias Nyberg (Nikodemus Wernquist, Petr Minar).

Tredje perioden: 3–1 (43.30) Elis Hansson (Valter Nyström-Dübbel), 3–2 (44.15) Elliot Sigrell, 4–2 (59.07) Rasmus Bergqvist (Zeb Lindgren, Viktor Klingsell).

Nästa match:

Skellefteå AIK J20: Djurgårdens IF, hemma, 14 september

AIK: Luleå HF, borta, 14 september