Seger med 4–1 för Halmstad mot Tingsryd

Halmstad-seger med 4–1 mot Tingsryd

Alexander Klarin matchvinnare för Halmstad

Tingsryd nu 18:e, Halmstad på tredje plats

Det blev bortalaget Halmstad som vann mot Tingsryd i första matchen i hockeyettan södra. 1–4 (0–2, 0–1, 1–1) slutade matchen på onsdagen.

Tingsryd–Halmstad – mål för mål

Halmstad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 3.19 i andra perioden slog Alexander Artursson till, framspelad av Hampus Johansson och gjorde 0–3. Tingsryd reducerade dock till 1–3 genom Joachim Nermark tidigt i tredje perioden av perioden.

Halmstad kunde dock avgöra till 1–4 med 17 sekunder kvar av matchen genom Marcus Borgh.

Det här betyder att Tingsryd nu ligger på 18:e plats i tabellen och Halmstad är på tredje plats.

Lagen möts igen 18 februari i Halmstad Arena.

Tingsryd tar sig an Grästorps IK i nästa match borta fredag 3 oktober 19.00. Halmstad möter Hanviken hemma söndag 5 oktober 16.00.

Tingsryd–Halmstad 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (5.38) Victor Gagic (William Gustafsson), 0–2 (14.38) Alexander Klarin (Oscar Johnsson).

Andra perioden: 0–3 (23.19) Alexander Artursson (Hampus Johansson).

Tredje perioden: 1–3 (43.44) Joachim Nermark (Eric Nordmark, Adam Bäckstrand), 1–4 (59.43) Marcus Borgh.

Nästa match:

Tingsryd: Grästorps IK, borta, 3 oktober

Halmstad: Hanvikens SK, hemma, 5 oktober