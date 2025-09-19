Seger med 4–1 för Almtuna mot Kalmar
- Almtuna vann med 4–1 mot Kalmar
- Melvin Wersäll avgjorde för Almtuna
- Peter Diliberatore ende målskytt för Kalmar
Almtuna vann första matchen i Hockeyallsvenskan på hemmaplan mot Kalmar, med 4–1 (1–0, 3–0, 0–1).
Västerås nästa för Almtuna
Almtuna tog ledningen efter 16.11, genom Lucas Stockselius på pass av Ludvig Georgsson och Mikkel Oby Olsen. Almtuna startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Melvin Wersäll, William Proos och Mikkel Oby Olsen. 8.22 in i tredje perioden slog Peter Diliberatore till på pass av Eddie Levin och George Diaco och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Kalmar.
När lagen senast möttes blev det seger för Kalmar med 6–3.
Almtuna möter Västerås i nästa match borta onsdag 24 september 19.00. Kalmar möter samma dag Vimmerby hemma.
Almtuna–Kalmar 4–1 (1–0, 3–0, 0–1)
Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena
Första perioden: 1–0 (16.11) Lucas Stockselius (Ludvig Georgsson, Mikkel Oby Olsen).
Andra perioden: 2–0 (22.22) Melvin Wersäll (Frederik Schlyter, Victor Aronsson Aronsson), 3–0 (30.17) William Proos (Anton Ohlsson), 4–0 (32.52) Mikkel Oby Olsen (Hannes Hellberg, Kalle Eriksson).
Tredje perioden: 4–1 (48.22) Peter Diliberatore (Eddie Levin, George Diaco).
Nästa match:
Almtuna: Västerås IK, borta, 24 september
Kalmar: Vimmerby HC, hemma, 24 september
