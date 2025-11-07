Seger med 3–1 för Philadelphia mot Nashville

Philadelphia vann med 3–1 mot Nashville

Noah Cates matchvinnare för Philadelphia

Andra raka segern för Philadelphia

Philadelphia vände och vann mötet i NHL på bortaplan mot Nashville, med 3–1 (0–1, 2–0, 1–0).

Nashville–Philadelphia – mål för mål

Nashville startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.44 slog Ryan O’Reilly till framspelad av Filip Forsberg och Nick Blankenburg. Matvej Mitjkov och Noah Cates låg sen bakom vändningen till 1–2 för Philadelphia. Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.13 kvar att spela genom Travis Konecny på pass av Christian Dvorak och Cam York. Konecny fullbordade därmed Philadelphias vändning.

När lagen senast möttes vann Philadelphia Flyers med 4–1.

Lördag 8 november möter Nashville Dallas hemma 21.30 och Philadelphia möter Ottawa hemma 19.00.

Nashville–Philadelphia 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (1.44) Ryan O’Reilly (Filip Forsberg, Nick Blankenburg).

Andra perioden: 1–1 (24.43) Matvej Mitjkov (Cam York, Sean Couturier), 1–2 (37.37) Noah Cates (Jamie Drysdale, Travis Konecny).

Tredje perioden: 1–3 (58.47) Travis Konecny (Christian Dvorak, Cam York).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 1-2-2

Philadelphia: 3-0-2

Nästa match:

Nashville: Dallas Stars, hemma, 8 november

Philadelphia: Ottawa Senators, hemma, 8 november