Seger med 3–1 för Grums mot Valbo J20

Seger för Grums med 3–1 mot Valbo J20

Lucas Nyman avgjorde för Grums

Andra raka segern för Grums

Det blev hemmalaget Grums som vann mot Valbo J20 i U20 region väst herr. 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) slutade matchen på lördagen.

Det var andra raka för Grums, efter 5–4-segern mot Strömsbro i premiären.

Borlänge nästa för Grums

Grums tog ledningen efter 12.13, genom Hugo Sjöstrand assisterad av Anthon Lindström och Lucas Branting. Grums utökade ledningen genom Lucas Nyman efter 6.24 i andra perioden.

Valbo J20 reducerade dock till 2–1 genom Elias Malmberg efter 7.01 av perioden. 8.16 in i tredje perioden nätade Grums Tristan Hultman på pass av Max Johansson och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

På tisdag 23 september 19.00 spelar Grums borta mot Borlänge, och Valbo J20 hemma mot Orsa.

Grums–Valbo J20 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (12.13) Hugo Sjöstrand (Anthon Lindström, Lucas Branting).

Andra perioden: 2–0 (26.24) Lucas Nyman (Anthon Lindström, Liam Sveningsson), 2–1 (27.01) Elias Malmberg (William Berglund).

Tredje perioden: 3–1 (48.16) Tristan Hultman (Max Johansson).

Nästa match:

Grums: Borlänge HF, borta, 23 september

Valbo J20: Orsa IK, hemma, 23 september