Seger med 3–1 för Boston mot Washington

Seger för Boston med 3–1 mot Washington

Elias Lindholm avgjorde för Boston

Tom Wilson ende målskytt för Washington

Boston vann borta mot Washington i NHL. Matchen på torsdagen slutade 1–3 (0–0, 0–1, 1–2).

Chicago nästa för Boston

Den första perioden slutade mållös. 12.09 in i andra perioden gjorde Boston 1–0. Målskytt var David Pastrnak assisterad av Nikita Zadorov och Morgan Geekie. 7.04 in i tredje perioden slog Tom Wilson till framspelad av Jakob Chychrun och Aliaksei Protas och kvitterade.

7.42 in i perioden nätade Bostons Elias Lindholm på pass av David Pastrnak och Pavel Zacha och gav laget ledningen.

Morgan Geekie stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 56 sekunder kvar att spela framspelad av David Pastrnak och Elias Lindholm. 1–3-målet blev matchens sista.

Bostons David Pastrnak stod för tre poäng, varav ett mål.

Washington tog hem lagens senaste möte med 4–3 i TD Garden.

I nästa omgång har Washington NY Islanders borta i UBS Arena, söndag 12 oktober 01.00. Boston spelar hemma mot Chicago fredag 10 oktober 01.00.

Washington–Boston 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

NHL, Capital One Arena

Andra perioden: 0–1 (32.09) David Pastrnak (Nikita Zadorov, Morgan Geekie).

Tredje perioden: 1–1 (47.04) Tom Wilson (Jakob Chychrun, Aliaksei Protas), 1–2 (47.42) Elias Lindholm (David Pastrnak, Pavel Zacha), 1–3 (59.04) Morgan Geekie (David Pastrnak, Elias Lindholm).

Nästa match:

Washington: New York Islanders, borta, 12 oktober

Boston: Chicago Blackhawks, hemma, 10 oktober