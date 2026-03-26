Seger igen för Växjö – leder med 2-0

Växjö vann med 6–4 mot Brynäs

Manuel Ågren gjorde två mål för Växjö

Kalle Kratz avgjorde för Växjö

Växjö har tagit ett rejält grepp mot Brynäs i SM-kvartsfinalen, efter seger hemma med 6–4 (1–2, 2–1, 3–1). Växjö.

Växjös Manuel Ågren tvåmålsskytt

Brynäs startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Axel Jonsson-Fjällby och Anton Rödin innan Växjö svarade och gjorde 2–1 genom Felix Robert.

Leo Sahlin Wallenius och Manuel Ågren gjorde att Växjö vände till underläget till ledning med 3–2.

Brynäs kvitterade till 3–3 genom Oskar Lindblom assisterad av Anton Rödin och Johannes Kinnvall i andra perioden.

Växjö tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.37 genom Dennis Rasmussen och gick upp till 5–3 innan Brynäs svarade.

Slutresultatet blev 6–4 i Växjös favör.

Brynäs Johannes Kinnvall hade fyra assists. Manuel Ågren gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Växjö.

Nästa match spelas på lördag 15.15 i Monitor ERP Arena.

Växjö–Brynäs 6–4 (1–2, 2–1, 3–1)

SM-kvartsfinalen, Vida Arena

Första perioden: 0–1 (3.40) Axel Jonsson-Fjällby (Bobby Trivigno, Johannes Kinnvall), 0–2 (8.55) Anton Rödin (Johannes Kinnvall, Simon Bertilsson), 1–2 (16.17) Felix Robert (Dylan Mclaughlin, Morgan Anderberg).

Andra perioden: 2–2 (20.25) Manuel Ågren (Joel Persson, Lucas Elvenes), 3–2 (31.34) Leo Sahlin Wallenius (Manuel Ågren, Dennis Rasmussen), 3–3 (36.20) Oskar Lindblom (Anton Rödin, Johannes Kinnvall).

Tredje perioden: 4–3 (40.37) Dennis Rasmussen (Keegan Lowe, Lucas Elvenes), 5–3 (42.38) Kalle Kratz (Morgan Anderberg, Brian Cooper), 5–4 (46.59) Jakob Silfverberg (Tyler Vesel, Johannes Kinnvall), 6–4 (58.33) Manuel Ågren (Felix Robert).

Ställning i serien: Växjö–Brynäs 2–0

Nästa match:

28 mars, 15.15, Brynäs–Växjö, i Monitor ERP Arena