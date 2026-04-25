Seger igen för Skellefteå AIK – leder med 2-0

Seger för Skellefteå AIK med 5–1 mot Rögle

Skellefteå AIK har tagit ett rejält grepp mot Rögle, efter seger med 5–1 (4–0, 0–1, 1–0) hemma i SM-finalen herr. Därmed leder Skellefteå AIK matchserien med 2-0.

Skellefteå AIK stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Rögle reducerade till 4–1 redan efter efter 1.30 i andra perioden genom Josh Dickinson efter pass från Lubos Horky och Lukas Ekeståhl-Jonsson.

12.24 in i tredje perioden fick Valter Lindberg utdelning framspelad av Rickard Hugg och ökade ledningen.

Skellefteå AIK–Rögle 5–1 (4–0, 0–1, 1–0)

SM-finalen herr

Första perioden: 1–0 (1.49) Victor Stjernborg (Lars Bryggman, Andreas Johnson), 2–0 (4.10) Victor Stjernborg (Martin Lundberg, Pär Lindholm), 3–0 (6.35) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg), 4–0 (18.21) Oliver Okuliar (Valter Lindberg, Viktor Grahn).

Andra perioden: 4–1 (21.30) Josh Dickinson (Lubos Horky, Lukas Ekeståhl-Jonsson).

Tredje perioden: 5–1 (52.24) Valter Lindberg (Rickard Hugg).

Utvisningar, Skellefteå AIK: 3×2 min. Rögle: 2×2 min.

Skott: 26–23 (12–3, 7–8, 7–12)

Ställning i serien: Skellefteå AIK–Rögle 2–0 (bäst av 7)

Nästa match:

28 april, 19.00, Rögle–Skellefteå AIK