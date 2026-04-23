Seger igen för Dallas – leder med 2-1 mot Minnesota

Med 4–3 (2–1, 0–2, 1–0, 1–0) efter förlängning på bortaplan har Dallas tagit greppet om serien mot Minnesota i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Dallas leder matchserien med 2-1.

Wyatt Johnston blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 32.10 in i fjärde perioden.

Dallas tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Minnesota reducerade dock till 1–2 genom Marcus Johansson med 1.40 kvar att spela.

Efter 5.00 i andra perioden nätade Joel Eriksson Ek på pass av Matt Boldy och Quinn Hughes och kvitterade för Minnesota. Michael Mccarron gjorde dessutom 3–2 efter 17.25 framspelad av Nick Foligno och Jonas Brodin.

10.18 in i tredje perioden fick Matt Duchene utdelning framspelad av Mikko Rantanen och Wyatt Johnston och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget blev Wyatt Johnston som 32.10 in i förlängningen satte det avgörande målet för Dallas framspelad av Miro Heiskanen och Jason Robertson.

Jason Robertson och Matt Duchene gjorde ett mål och två assist var för Dallas.

Nästa match spelas i Grand Casino Arena på lördag 23.30.

Minnesota–Dallas 3–4 (1–2, 2–0, 0–1, 0–1)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (1.25) Mikko Rantanen (Jason Robertson, Matt Duchene), 0–2 (13.48) Jason Robertson (Matt Duchene), 1–2 (18.20) Marcus Johansson (Bobby Brink, Danila Jurov).

Andra perioden: 2–2 (25.00) Joel Eriksson Ek (Matt Boldy, Quinn Hughes), 3–2 (37.25) Michael Mccarron (Nick Foligno, Jonas Brodin).

Tredje perioden: 3–3 (50.18) Matt Duchene (Mikko Rantanen, Wyatt Johnston).

Förlängning: 3–4 (92.10) Wyatt Johnston (Miro Heiskanen, Jason Robertson).

Ställning i serien: Minnesota–Dallas 1–2

25 april, 23.30, Minnesota–Dallas, i Grand Casino Arena