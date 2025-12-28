Seger i förlängningen för Washington mot New Jersey

Washington vann med 4–3 efter förlängning

Jakob Chychrun avgjorde för Washington

Tredje förlusten i rad för New Jersey

Washingtons väg till seger mot New Jersey borta i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (1–0, 1–1, 1–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Jakob Chychrun blev matchhjälte för Washington med sitt mål i förlängningen.

New Jersey–Washington – mål för mål

Washington tog ledningen efter 19 minuter genom Aljaksej Protas framspelad av Alex Ovetjkin.

Efter 4.56 i andra perioden slog Jesper Bratt till framspelad av Nico Hischier och Stefan Noesen och kvitterade för New Jersey.

Washingtons Anthony Beauvillier gjorde 1–2 efter 17.33 på pass av Aljaksej Protas.

Cody Glass och Jesper Bratt låg sen bakom vändningen till 3–2 för New Jersey.

Washington kvitterade till 3–3 genom Alex Ovetjkin i tredje perioden.

Matchvinnare för bortalaget Washington blev Jakob Chychrun som 4.06 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Aljaksej Protas gjorde ett mål för Washington och spelade fram till två mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, New Jersey med 9–11 och Washington med 15–18 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann New Jersey med 3–2 efter avgörande på straffar.

New Jersey tar sig an Toronto i nästa match borta onsdag 31 december 01.00. Washington möter Florida borta tisdag 30 december 01.00.

New Jersey–Washington 3–4 (0–1, 1–1, 2–1, 0–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (19.59) Aljaksej Protas (Alex Ovetjkin).

Andra perioden: 1–1 (24.56) Jesper Bratt (Nico Hischier, Stefan Noesen), 1–2 (37.33) Anthony Beauvillier (Aljaksej Protas).

Tredje perioden: 2–2 (47.00) Jesper Bratt (Ondrej Palat, Jack Hughes), 3–2 (47.32) Cody Glass (Connor Brown, Brenden Dillon), 3–3 (49.17) Alex Ovetjkin (Rasmus Sandin, Aljaksej Protas).

Förlängning: 3–4 (64.06) Jakob Chychrun (Nic Dowd, Dylan Strome).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-1-2

Washington: 2-1-2

Nästa match:

New Jersey: Toronto Maple Leafs, borta, 31 december 01.00

Washington: Florida Panthers, borta, 30 december 01.00