Seger i förlängningen för Väsby mot IK Göta

Väsby vann med 4–3 efter förlängning

Adam Mauritzon avgjorde för Väsby

Väsby nu åttonde, IK Göta på fjärde plats

Det blev en riktigt spännande match när Väsby mötte IK Göta i U18 allettan östra herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Adam Mauritzon som gjorde det avgörande målet.

Det här var första segern för Väsby, efter förlust med 2–4 mot Värmdö i premiären.

Väsby–IK Göta – mål för mål

IK Göta tog ledningen i första perioden genom Jasper Carlsson.

Väsby kvitterade till 1–1 genom Loui Paulsson efter 12.24.

IK Göta tog ledningen på nytt genom Hugo Karlsson efter 19.04 i matchen. Väsby kvitterade till 2–2 genom Adam Kubat i andra perioden.

IK Göta gjorde 2–3 genom Melvin Lindgren efter 17.28. Väsby kvitterade till 3–3 redan efter efter 2.22 i tredje perioden genom Leon Ekman assisterad av Ludwig Våhlin. I förlängningen tog det 1.27 till Väsby också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Adam Mauritzon, framspelad av Isac Moberg.

Lagen möts på nytt i HCL Tech Arena den 13 november.

Söndag 5 oktober möter Väsby Tumba borta 13.15 och IK Göta möter Värmdö hemma 17.30.

Väsby–IK Göta 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 1–0)

U18 allettan östra herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (7.13) Jasper Carlsson (Melvin Lindgren, Max Balk), 1–1 (12.24) Loui Paulsson (Adam Kubat, William Klintefalk), 1–2 (19.04) Hugo Karlsson (Douglas Lindquist).

Andra perioden: 2–2 (28.31) Adam Kubat (William Klintefalk, Isac Moberg), 2–3 (37.28) Melvin Lindgren (Fabian Blomgren, Max Balk).

Tredje perioden: 3–3 (42.22) Leon Ekman (Ludwig Våhlin).

Förlängning: 4–3 (61.27) Adam Mauritzon (Isac Moberg).

Nästa match:

Väsby: IFK Tumba IK, borta, 5 oktober

IK Göta: Värmdö HC, hemma, 5 oktober