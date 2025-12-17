Seger i förlängningen för Väsby IK HK mot Falu IF

Väsby IK HK vann med 4–3 efter förlängning

Väsby IK HK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Popovic matchvinnare för Väsby IK HK

Matchen i hockeyettan norra mellan hemmalaget Falu IF och gästande Väsby IK HK var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där Väsby IK HK spikade segerresultatet, 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0). Alexander Popovic blev matchhjälte för Väsby IK HK med sitt mål blott 37 sekunder in i förlängningen.

– Jämn match som vi kunde avgjort i de två första perioderna men vår oförmåga att ta vara på chanserna ställde till det. Väsby har full utdelning på sina få chanser i andra perioden. Tredje perioden kom Väsby ut bättre fick bland annat ett fyra minuters powerplay som vi dödade bra. Vi har en jättechans att göra mål med en minut kvar. Sen avgör de i sudden, kommenterade Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Segern var Väsby IK HK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Falu IF sex förluster i rad.

Falu IF–Väsby IK HK – mål för mål

Falu IF började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.39 slog William Danielsen till assisterad av Oliver Pentler och Philip Hasselgren.

2–0 kom efter 12.40 när Oliver Pentler fick träff framspelad av Liam Almlund Ek och Philip Hasselgren.

Väsby IK HK reducerade dock till 2–1 genom Alfred Aalto efter 10.16 av perioden.

Efter 13.57 i andra perioden gjorde Falu IF 3–1 genom Oscar Haglund och kom allt närmare segern.

Väsby IK HK gjorde 3–2 genom Maximilian Popovic efter 14.30 av perioden.

Laget kvitterade till 3–3 redan efter efter 1.54 i tredje perioden genom Christoffer Jona på pass av Kalle Forslund och Hugo Fritzell.

I förlängningen tog det 37 sekunder innan Väsby IK HK också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Alexander Popovic, framspelad av Alfred Aalto.

Alfred Aalto gjorde ett mål för Väsby IK HK och två assist.

För Falu IF gör resultatet att man nu ligger på 18:e plats i tabellen medan Väsby IK HK är på 16:e plats. Noteras kan att Falu IF sedan den 27 november har tappat fem placeringar i tabellen.

På lördag 27 december 16.00 spelar Falu IF borta mot Borlänge och Väsby IK HK hemma mot Wings Arlanda.

Falu IF–Väsby IK HK 3–4 (2–0, 1–2, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (1.39) William Danielsen (Oliver Pentler, Philip Hasselgren), 2–0 (12.40) Oliver Pentler (Liam Almlund Ek, Philip Hasselgren).

Andra perioden: 2–1 (30.16) Alfred Aalto (Alexander Popovic, Marcus Kivelä Carlzon), 3–1 (33.57) Oscar Haglund (Filip Hedberg), 3–2 (34.30) Maximilian Popovic (Marcus Kivelä Carlzon, Alfred Aalto).

Tredje perioden: 3–3 (41.54) Christoffer Jona (Kalle Forslund, Hugo Fritzell).

Förlängning: 3–4 (60.37) Alexander Popovic (Alfred Aalto).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 0-1-4

Väsby IK HK: 4-0-1

Nästa match:

Falu IF: Borlänge HF, borta, 27 december 16.00

Väsby IK HK: Wings HC Arlanda, hemma, 27 december 16.00