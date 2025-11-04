Seger i förlängningen för Vancouver mot Nashville

Vancouver segrade – 5–4 efter förlängning

Brock Boeser avgjorde för Vancouver

Vancouver gjorde tre raka mål

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Vancouver avgöra den jämna matchen borta mot Nashville i NHL. Slutresultatet blev 4–5 (1–1, 1–2, 2–1, 0–1). Stor matchhjälte i förlängningen blev Brock Boeser som stod för det avgörande målet.

Chicago nästa för Vancouver

Första perioden var jämn. Nashville inledde bäst och tog ledningen genom Filip Forsberg efter 6.47, men Vancouver kvitterade genom Evander Kane efter 14.45. Vancouver startade också andra perioden vassast. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Jake Debrusk och Brock Boeser innan Nashville svarade och gjorde 3–2 genom Erik Haula. Vancouver utökade ledningen på nytt genom Evander Kane som gjorde sitt andra mål efter 3.02 i tredje perioden.

Nashville reducerade och kvitterade till 4–4 genom Michael Bunting och Nick Blankenburg med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.23 kvar att spela. Stor matchhjälte för Vancouver 4.58 in i förlängningen blev Brock Boeser med det avgörande målet i förlängningen.

Vancouvers Brock Boeser stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var Nashvilles fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vancouvers femte uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Nashville Predators med 2–1.

Nästa motstånd för Nashville är Minnesota. Lagen möts onsdag 5 november 02.00 i Xcel Energy Center. Vancouver tar sig an Chicago hemma torsdag 6 november 04.00.

Nashville–Vancouver 4–5 (1–1, 1–2, 2–1, 0–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (6.47) Filip Forsberg (Brady Skjei, Luke Evangelista), 1–1 (14.45) Evander Kane (Filip Hronek, Arshdeep Bains).

Andra perioden: 1–2 (32.57) Jake Debrusk (Brock Boeser, Elias Pettersson), 1–3 (35.05) Brock Boeser (Tom Willander, Elias Pettersson), 2–3 (38.45) Erik Haula (Filip Forsberg, Luke Evangelista).

Tredje perioden: 2–4 (43.02) Evander Kane, 3–4 (51.52) Michael Bunting (Spencer Stastney, Fedor Svechkov), 4–4 (56.37) Nick Blankenburg (Matthew Wood, Michael Bunting).

Förlängning: 4–5 (64.58) Brock Boeser (Elias Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 1-1-3

Vancouver: 3-0-2

Nästa match:

Nashville: Minnesota Wild, borta, 5 november

Vancouver: Chicago Blackhawks, hemma, 6 november