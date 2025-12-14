Seger i förlängningen för Utah Mammoth mot Pittsburgh

Utah Mammoth-seger med 5–4 efter förlängning

Michael Carcone med två mål för Utah Mammoth

Dylan Guenther avgjorde för Utah Mammoth

Matchen i NHL mellan hemmalaget Pittsburgh och gästande Utah Mammoth var oavgjord vid full tid, 4–4. Först i förlängningen kom avgörandet, där Utah Mammoth spikade segerresultatet, 5–4 (0–2, 0–1, 4–1, 1–0). Dylan Guenther blev matchhjälte för Utah Mammoth med sitt mål blott 42 sekunder in i förlängningen.

Michael Carcone tvåmålsskytt för Utah Mammoth

Justin Brazeau gjorde 1–0 till Pittsburgh efter bara 48 sekunder.

2–0 kom efter 15.25 när Bryan Rust fick träff framspelad av Rickard Rakell.

Efter 5.40 i andra perioden slog Ben Kindel till framspelad av Ryan Shea och Kris Letang och gjorde 3–0.

Utah Mammoth gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–0 till ledning med 3–4 inom bara 5.56.

Pittsburgh kvitterade till 4–4 genom Justin Brazeau i tredje perioden.

I förlängningen tog det 42 sekunder innan Utah Mammoth avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Dylan Guenther.

Den 15 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Vivint Arena.

Onsdag 17 december möter Pittsburgh Edmonton hemma 01.30 och Utah Mammoth möter Boston borta 01.00.

Pittsburgh–Utah Mammoth 4–5 (2–0, 1–0, 1–4, 0–1)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 1–0 (0.48) Justin Brazeau, 2–0 (15.25) Bryan Rust (Rickard Rakell).

Andra perioden: 3–0 (25.40) Ben Kindel (Ryan Shea, Kris Letang).

Tredje perioden: 3–1 (41.09) Nate Schmidt (Nick Schmaltz, JJ Peterka), 3–2 (41.24) Michael Carcone, 3–3 (45.39) Sean Durzi (Kailer Yamamoto, Michail Sergatjov), 3–4 (47.05) Michael Carcone (Barrett Hayton, Daniil But), 4–4 (54.06) Justin Brazeau.

Förlängning: 4–5 (60.42) Dylan Guenther.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 0-4-1

Utah Mammoth: 2-0-3

Nästa match:

Pittsburgh: Edmonton Oilers, hemma, 17 december 01.30

Utah Mammoth: Boston Bruins, borta, 17 december 01.00