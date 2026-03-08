Seger i förlängningen för Utah Mammoth mot Columbus

Utah Mammoth vann med 5–4 efter förlängning

Utah Mammoths fjärde seger på de senaste fem matcherna

Logan Cooley gjorde två mål för Utah Mammoth

Utah Mammoths väg till seger mot Columbus borta i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Utah Mammoth avgöra till 5–4 (1–1, 1–1, 2–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Logan Cooley, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Segern var Utah Mammoths fjärde på de senaste fem matcherna.

Logan Cooley gjorde två mål för Utah Mammoth

Michael Carcone gav gästerna Utah Mammoth ledningen efter sju minuters spel på passning från Kevin Stenlund och Alexander Kerfoot. Efter 19.25 kvitterade Columbus när Damon Severson hittade rätt på pass av Charlie Coyle och Mathieu Olivier.

Efter 12.12 i andra perioden nätade Dylan Guenther framspelad av Clayton Keller och Nick Desimone och gav Utah Mammoth ledningen. Columbus Mathieu Olivier gjorde 2–2 efter 16.03 på pass av Charlie Coyle och Damon Severson.

Utah Mammoth gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–4, målen av Alexander Kerfoot och Logan Cooley.

Columbus reducerade och kvitterade till 4–4 genom Adam Fantilli och Mason Marchment i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Utah Mammoth 2.08 in i förlängningen blev Logan Cooley med det avgörande förlängningsmålet.

Michael Carcone gjorde ett mål för Utah Mammoth och spelade dessutom fram till två mål.

Lagens första möte för säsongen vann Columbus med 3–2 efter förlängning .

Utah Mammoth möter Chicago borta tisdag 10 mars 01.30.

Columbus–Utah Mammoth 4–5 (1–1, 1–1, 2–2, 0–1)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 0–1 (7.25) Michael Carcone (Kevin Stenlund, Alexander Kerfoot), 1–1 (19.25) Damon Severson (Charlie Coyle, Mathieu Olivier).

Andra perioden: 1–2 (32.12) Dylan Guenther (Clayton Keller, Nick Desimone), 2–2 (36.03) Mathieu Olivier (Charlie Coyle, Damon Severson).

Tredje perioden: 2–3 (43.00) Alexander Kerfoot (Michael Carcone, Michael Carcone), 2–4 (44.54) Logan Cooley (Lawson Crouse, Ian Cole), 3–4 (53.38) Adam Fantilli (Mason Marchment, Kirill Martjenko), 4–4 (54.08) Mason Marchment (Kirill Martjenko, Adam Fantilli).

Förlängning: 4–5 (62.08) Logan Cooley (Clayton Keller).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 3-2-0

Utah Mammoth: 4-0-1

Nästa match:

Utah Mammoth: Chicago Blackhawks, borta, 10 mars 01.30