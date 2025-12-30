Seger i förlängningen för Timrå IK mot Leksand

Timrå IK vann med 5–4 efter förlängning

Timrå IK:s Sebastian Hartmann tvåmålsskytt

Leksands andra raka förlust

Det blev en riktigt tajt match när Timrå IK tog emot Leksand i SHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 5–4 (1–0, 1–2, 2–2, 1–0). Matchhjälte blev Sebastian Hartmann, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Simon Forsmark gjorde 1–0 till Timrå IK efter 15.03 efter förarbete från Sebastian Hartmann och Anton Lander.

Efter 1.14 i andra perioden gjorde Timrå IK 2–0 genom Sebastian Hartmann.

Leksand reducerade och kvitterade till 2–2 genom Kalle Östman och Andro Kaderli.

Leksand gjorde 2–3 genom Oskar Lang efter 3.21 i tredje perioden.

Anton Lander och Jonathan Dahlén låg sen bakom vändningen till 4–3 för Timrå IK.

Leksand kvitterade till 4–4 genom Max Veronneau med knappt fem minuter kvar att spela.

I förlängningen tog det 2.25 innan Timrå IK avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Sebastian Hartmann.

Timrå IK:s Sebastian Hartmann stod för två mål och ett assist.

Timrå IK har två segrar och tre förluster och 11–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leksand har en vinst och fyra förluster och 13–12 i målskillnad.

Det här betyder att Timrå IK är kvar på nionde plats och Leksand stannar sist, på 14:e plats, i serien.

I nästa match, lördag 3 januari möter Timrå IK Djurgården hemma i SCA Arena 18.00 medan Leksand spelar hemma mot HV 71 15.15.

Timrå IK–Leksand 5–4 (1–0, 1–2, 2–2, 1–0)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (15.03) Simon Forsmark (Sebastian Hartmann, Anton Lander).

Andra perioden: 2–0 (21.14) Sebastian Hartmann (Emil Pettersson), 2–1 (32.24) Kalle Östman (Olle Strandell, Anton Johansson), 2–2 (36.10) Andro Kaderli (Anton Johansson, Tinus Luc Koblar).

Tredje perioden: 2–3 (43.21) Oskar Lang (Max Veronneau, Lukas Vejdemo), 3–3 (45.56) Jonathan Dahlén (Anton Lundmark, Emil Pettersson), 4–3 (54.13) Anton Lander (Jonathan Dahlén, Lukas Pilö), 4–4 (55.32) Max Veronneau.

Förlängning: 5–4 (62.25) Sebastian Hartmann.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 2-0-3

Leksand: 1-3-1

Nästa match:

Timrå IK: Djurgårdens IF, hemma, 3 januari 18.00

Leksand: HV 71, hemma, 3 januari 15.15