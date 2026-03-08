Seger i förlängningen för SK Lejon U18 mot Ö-vik Hockey U18

SK Lejon U18 vann med 3–2 efter förlängning

SK Lejon U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

SK Lejon U18:s Max Lundström tvåmålsskytt

Det blev en riktigt spännande match när SK Lejon U18 mötte Ö-vik Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0).

Stor matchhjälte i förlängningen blev Max Lundström som gjorde det avgörande målet.

Segern var SK Lejon U18:s femte på de senaste sex matcherna.

Max Lundström med två mål för SK Lejon U18

Mille Morén gjorde 1–0 till SK Lejon U18 efter bara 2.30 efter pass från Max Lundström och Eddie Furtenback. Ö-vik Hockey U18 kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.53 i första perioden genom Oskar Bergenström.

Efter 11.43 i andra perioden nätade Max Lundström på pass av Ville Parpala och Mille Morén och gav SK Lejon U18 ledningen. Ö-vik Hockey U18:s Vilmer Östman gjorde 2–2 efter 15.11 framspelad av Alex Lindahl och Axel Kavenstrand.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Stor matchhjälte för SK Lejon U18 blev Max Lundström som 4.29 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Max Lundström gjorde två mål för SK Lejon U18 och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen möttes senast vann Örnsköldsvik med 5–1.

SK Lejon U18–Ö-vik Hockey U18 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (2.30) Mille Morén (Max Lundström, Eddie Furtenback), 1–1 (2.53) Oskar Bergenström.

Andra perioden: 2–1 (31.43) Max Lundström (Ville Parpala, Mille Morén), 2–2 (35.11) Vilmer Östman (Alex Lindahl, Axel Kavenstrand).

Förlängning: 3–2 (64.29) Max Lundström (Filip Forsell, Eddie Furtenback).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon U18: 5-0-0

Ö-vik Hockey U18: 2-1-2