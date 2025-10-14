Seger i förlängningen för Östersunds IK U18 mot Ö-vik Hockey U18

Seger för Östersunds IK U18 med 3–2 efter förlängning

Sverre Øverli Larsen avgjorde för Östersunds IK U18

Seger nummer 4 för Östersunds IK U18

Östersunds IK U18:s väg till seger mot Ö-vik Hockey U18 hemma i U18 regional norr herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Östersunds IK U18 avgöra till 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Sverre Øverli Larsen gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Östersunds IK U18.

Östersunds IK U18–Ö-vik Hockey U18 – mål för mål

Första perioden var jämn. Ö-vik Hockey U18 inledde bäst och tog ledningen genom Neo Lundqvist efter 4.55, men Östersunds IK U18 kvitterade genom Olle Bergström bara tre minuter senare. Ö-vik Hockey U18 tog ledningen på nytt genom Anton Rolèn efter 58 sekunder i andra perioden.

Östersunds IK U18 kvitterade till 2–2 genom Max Hansson med 1.31 kvar att spela av perioden. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. I förlängningen tog det 4.35 till Östersunds IK U18 också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Sverre Øverli Larsen, framspelad av Max Hansson och Olle Bergström.

Max Hansson gjorde ett mål för Östersunds IK U18 och spelade dessutom fram till två mål.

Förlusten var Ö-vik Hockey U18:s andra uddamålsförlust.

För Östersunds IK U18 gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Ö-vik Hockey U18 är på elfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Östersunds IK U18 som så sent som den 19 september låg på elfte plats.

Lördag 25 oktober 17.00 spelar Östersunds IK U18 hemma mot Skellefteå AIK U18. Ö-vik Hockey U18 möter Clemensnäs U18 hemma i Skyttishallen söndag 19 oktober 16.00.

Östersunds IK U18–Ö-vik Hockey U18 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 regional norr herr, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (4.55) Neo Lundqvist (Wille Byström, Arvid Nilsson), 1–1 (7.26) Olle Bergström (Aldin Huzejrovic, Max Hansson).

Andra perioden: 1–2 (20.58) Anton Rolèn (Alex Lindahl), 2–2 (38.29) Max Hansson (Sverre Øverli Larsen, Theo Jonsson).

Förlängning: 3–2 (64.35) Sverre Øverli Larsen (Max Hansson, Olle Bergström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK U18: 3-0-2

Ö-vik Hockey U18: 1-1-3

Nästa match:

Östersunds IK U18: Skellefteå AIK, hemma, 25 oktober

Ö-vik Hockey U18: Clemensnäs HC, hemma, 19 oktober