Seger i förlängningen för Örebro mot Viking

Seger för Örebro med 5–4 efter förlängning

Dovydas Supranavicius avgjorde för Örebro

Fjärde raka segern för Örebro

Matchen i U20 Div 1 västra B herr mellan hemmalaget Viking och gästande Örebro var oavgjord vid full tid, 4–4. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 5–4 (3–1, 0–3, 1–0, 1–0). Dovydas Supranavicius blev matchhjälte för Örebro med sitt mål i förlängningen.

I och med detta har Örebro fyra raka segrar i U20 Div 1 västra B herr.

Viking–Örebro – mål för mål

Örebro hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.08 genom Sac Granqvist och gick upp till 0–2. Viking kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Örebro dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. Viking vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–3 till 4–3 i andra perioden. Lucas Forsman kvitterade för Örebro tidigt i tredje perioden framspelad av Gustav Lodin och Franz Moritzen. Matchvinnare för bortalaget Örebro 3.35 in i förlängningen blev Dovydas Supranavicius med det avgörande förlängningsmålet.

Vikings Jacob Carlsson stod för tre mål och ett assist och Herman Olsson hade tre assists.

Det här var Örebros andra uddamålsseger.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Örebro med 4–2.

Den 17 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Trängens IP.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Viking Forshaga i Ängevi Ishall 15.30. Örebro tar sig an Grums IK 2 hemma 11.00.

Viking–Örebro 4–5 (1–3, 3–0, 0–1, 0–1)

U20 Div 1 västra B herr, Valhall

Första perioden: 0–1 (1.08) Sac Granqvist (Kelton Adolfsson, Willy Toresson), 0–2 (11.12) Axel Rydén (Lucas Stigell, Sac Granqvist), 1–2 (15.58) Jacob Carlsson (Filip Olsson, Andre Waldersnes), 1–3 (19.54) Oscar Lindblom (Lucas Forsman, Dovydas Supranavicius).

Andra perioden: 2–3 (21.03) Jacob Carlsson (Herman Olsson), 3–3 (26.01) Melwin Andersson (Jacob Carlsson, Herman Olsson), 4–3 (34.36) Jacob Carlsson (Herman Olsson, Melwin Andersson).

Tredje perioden: 4–4 (41.11) Lucas Forsman (Gustav Lodin, Franz Moritzen).

Förlängning: 4–5 (63.35) Dovydas Supranavicius (Lucas Stigell).

Nästa match:

Viking: Forshaga IF, borta, 1 november

Örebro: Grums IK 2, hemma, 1 november