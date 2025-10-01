Seger i förlängningen för Mora mot Leksand

Mora vann med 4–3 efter förlängning

Moras fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vincent Sandberg matchvinnare för Mora

Mora tog en stark seger mot Leksand borta i U20 nationell norra. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Vincent Sandberg stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Mora.

Segern var Moras fjärde på de senaste fem matcherna.

Leksand–Mora – mål för mål

Mora tog ledningen efter 13 minuters spel, genom Romeo Edvardsen Sörensen assisterad av Pavol Moravek och Victor Engebråten Kopperstad. Mora gjorde 0–2 genom Charlie Forslund efter 3.43 i andra perioden.

Leksand reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jan-Christian Kneubühler och Kalle Almqvist i början av andra perioden. Mora tog ledningen på nytt genom Joel Abrahamsson efter 4.19 i tredje perioden.

Leksand kvitterade till 3–3 genom Gustav Svedlund med 58 sekunder kvar av perioden. Stor matchhjälte för Mora 4.59 in i förlängningen blev Vincent Sandberg, med det avgörande 4–3-målet.

Det här var Moras tredje uddamålsseger.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Mora är på andra plats. Ett fint lyft för Leksand som låg på tionde plats så sent som den 13 september.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 oktober. Då möter Leksand Björklöven i Clas Ohlson Foundation Arena 18.00. Mora tar sig an Modo Hockey U20 hemma 16.00.

Leksand–Mora 3–4 (0–1, 2–1, 1–1, 0–1)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (13.10) Romeo Edvardsen Sörensen (Pavol Moravek, Victor Engebråten Kopperstad).

Andra perioden: 0–2 (23.43) Charlie Forslund (Laban Persson, Vincent Sandberg), 1–2 (24.35) Jan-Christian Kneubühler (August Lissel, Jonas Lagerberg-Hoen), 2–2 (25.29) Kalle Almqvist (Adam Lorentzi, Adam Andersson).

Tredje perioden: 2–3 (44.19) Joel Abrahamsson (Tim Thomsson, Colin Wetterberg), 3–3 (59.02) Gustav Svedlund (Måns Dufva, Adam Andersson).

Förlängning: 3–4 (64.59) Vincent Sandberg (Benjamin Dahlén, Laban Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-1-1

Mora: 4-1-0

Nästa match:

Leksand: IF Björklöven, hemma, 11 oktober

Mora: Modo Hockey, hemma, 11 oktober