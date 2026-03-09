Seger i förlängningen för Los Angeles mot Columbus

Los Angeles segrade – 5–4 efter förlängning

Adrian Kempe gjorde två mål för Los Angeles

Andra raka förlusten för Columbus

Det blev en riktigt tajt match när Columbus tog emot Los Angeles i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 5–4 (2–1, 1–2, 1–1, 1–0).

Adrian Kempe blev matchhjälte för Los Angeles med sitt mål i förlängningen.

Adrian Kempe med två mål för Los Angeles

Los Angeles startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Scott Laughton och Artemi Panarin innan Columbus svarade och gjorde 2–1 genom Conor Garland.

Därefter fixade Columbus Denton Mateychuk och Conor Garland att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Los Angeles kvitterade till 3–3 genom Adrian Kempe i andra perioden.

10.07 in i tredje perioden slog Brian Dumoulin till på pass av Mikey Anderson och Scott Laughton och gav laget ledningen. Columbus kvitterade till 4–4 med 1.56 kvar att spela genom Kirill Martjenko med assist av Zach Werenski och Charlie Coyle.

Stor matchhjälte för Los Angeles 2.34 in i förlängningen blev Adrian Kempe med det avgörande målet i förlängningen.

Brian Dumoulin gjorde ett mål för Los Angeles och två assist.

Resultatet innebär att Columbus ligger kvar på fjärde plats i Metropolitan division och Los Angeles på sjätte plats i Pacific division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Columbus med 3–1.

Los Angeles möter Boston borta samma tid.

Columbus–Los Angeles 4–5 (1–2, 2–1, 1–1, 0–1)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 0–1 (6.46) Scott Laughton (Brian Dumoulin, Alex Turcotte), 0–2 (14.47) Artemi Panarin (Samuel Helenius), 1–2 (17.35) Conor Garland (Sean Monahan, Ivan Provorov).

Andra perioden: 2–2 (30.53) Denton Mateychuk (Isac Lundeström, Boone Jenner), 3–2 (32.13) Conor Garland (Denton Mateychuk), 3–3 (34.09) Adrian Kempe (Anze Kopitar, Brian Dumoulin).

Tredje perioden: 3–4 (50.07) Brian Dumoulin (Mikey Anderson, Scott Laughton), 4–4 (58.04) Kirill Martjenko (Zach Werenski, Charlie Coyle).

Förlängning: 4–5 (62.34) Adrian Kempe.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 3-2-0

Los Angeles: 3-0-2

Nästa match: