Seger i förlängningen för Kalix mot Väsby IK HK

Kalix vann med 3–2 efter förlängning

Filip Runbjer avgjorde för Kalix

Tredje raka segern för Kalix

Kalix väg till seger mot Väsby IK HK hemma i hockeyettan norra blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Filip Runbjer blev matchhjälte för Kalix med sitt mål i förlängningen.

Wings Arlanda nästa för Kalix

Kie Vähäkangas gjorde 1–0 till Kalix efter 9.25 framspelad av Andrew Suriyuth.

Efter 13.24 i andra perioden slog Uula Ruikka till och kvitterade för Väsby IK HK.

Pontus Karlsson gjorde dessutom 1–2 efter 19.14 på pass av Nicklas Nousiainen och Filip Barklund.

10.12 in i tredje perioden fick Robert Von Gerdten utdelning på pass av Viktor Abrahamsson och Alfons Ekblad och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Kalix blev Filip Runbjer som 2.19 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Kalix har tre segrar och två förluster och 13–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Väsby IK HK har fem förluster och 10–20 i målskillnad. Det här var Kalix tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Väsby IK HK:s femte uddamålsförlust.

Kalix möter Wings Arlanda i nästa match hemma söndag 30 november 15.00. Väsby IK HK möter samma dag Kiruna borta.

Kalix–Väsby IK HK 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (9.25) Kie Vähäkangas (Andrew Suriyuth).

Andra perioden: 1–1 (33.24) Uula Ruikka, 1–2 (39.14) Pontus Karlsson (Nicklas Nousiainen, Filip Barklund).

Tredje perioden: 2–2 (50.12) Robert Von Gerdten (Viktor Abrahamsson, Alfons Ekblad).

Förlängning: 3–2 (62.19) Filip Runbjer.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 3-0-2

Väsby IK HK: 0-1-4

Nästa match:

Kalix: Wings HC Arlanda, hemma, 30 november

Väsby IK HK: Kiruna IF, borta, 30 november