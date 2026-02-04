Seger i förlängningen för Järfälla mot Västervik

Järfälla vann med 5–4 efter förlängning

Kalle Broed tvåmålsskytt för Järfälla

Västerviks tredje raka förlust

Järfälla tog en stark seger mot Västervik borta i hockeyettan södra. I förlängningen kunde Järfälla avgöra till 5–4 (2–0, 1–2, 1–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Kalle Broed blev matchhjälte för Järfälla med sitt mål i förlängningen.

Järfällas tränare Fredric Forslund om matchen:

– Nära tre poäng lite surt att vi inte får med de, Men två poäng taget på förhand där jag tycker vi kliver ut hårt och bra får matchen dit vi vill. Sen böljar det mot ett snabbt Västervik. Tar med oss en skön känsla in i helgens matcher.

Kalle Broed med två mål för Järfälla

Fredrik Lundin gjorde 1–0 till Järfälla efter bara 1.03 efter pass från Gustav Eurenius och Kalle Broed. Laget gjorde 0–2 när Christian Holmblad fick träff efter förarbete av William Berglind och Daniel Andersson efter 9.07.

Västervik reducerade och kvitterade till 2–2 genom Noah Wolf och Jacob Tenemyr i andra perioden.

Järfälla gjorde 2–3 genom Hugo Frylén efter 16.14.

Västervik kvitterade till 3–3 genom Edvin Stavlind i tredje perioden.

Järfälla tog ledningen på nytt genom Kalle Broed efter 11.15 i tredje perioden.

Västervik kvitterade till 4–4 genom Emil Torvfelt med 1.48 kvar att spela av perioden.

Stor matchhjälte för Järfälla blev Kalle Broed som 3.36 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Kalle Broed gjorde två mål för Järfälla och spelade dessutom fram till ett mål och Daniel Andersson hade tre assists.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Västervik med 16–20 och Järfälla med 15–22 i målskillnad.

Det här betyder att Västervik är kvar på 13:e plats och Järfälla stannar på 18:e plats, i serien. Västervik var på 17:e plats i tabellen för 13 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann Järfälla med 5–4 efter att matchen gått till förlängning .

Fredag 6 februari 19.00 spelar Västervik borta mot Visby/Roma. Järfälla möter Mörrum borta i Jössarinken lördag 7 februari 16.00.

Västervik–Järfälla 4–5 (0–2, 2–1, 2–1, 0–1)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (1.03) Fredrik Lundin (Gustav Eurenius, Kalle Broed), 0–2 (9.07) Christian Holmblad (William Berglind, Daniel Andersson).

Andra perioden: 1–2 (20.58) Noah Wolf (Jacob Tenemyr), 2–2 (33.03) Jacob Tenemyr (Jack Sirkka, Philip Fankl), 2–3 (36.14) Hugo Frylén (Daniel Andersson, Gustav Eurenius).

Tredje perioden: 3–3 (48.29) Edvin Stavlind (Emil Torvfelt), 3–4 (51.15) Kalle Broed, 4–4 (58.12) Emil Torvfelt (Axel Eriksson).

Förlängning: 4–5 (63.36) Kalle Broed (Daniel Andersson, Nils Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 2-2-1

Järfälla: 2-0-3

Nästa match:

Västervik: Visby/Roma, borta, 6 februari 19.00

Järfälla: Mörrum GoIS IK, borta, 7 februari 16.00