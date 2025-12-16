Seger i förlängningen för Haninge Anchors HC U18 mot Wings Arlanda

Haninge Anchors HC U18-seger med 5–4 efter förlängning

Noel Wixtröm matchvinnare för Haninge Anchors HC U18

Haninge Anchors HC U18 nästa för Wings Arlanda

Matchen i U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr mellan hemmalaget Wings Arlanda och gästande Haninge Anchors HC U18 var oavgjord vid full tid, 4–5. Först i förlängningen kom avgörandet, där Haninge Anchors HC U18 spikade segerresultatet, 5–4 (3–2, 1–1, 1–1, 0–0). Matchhjälte blev Noel Wixtröm, som gjorde det avgörande målet 39 sekunder in i förlängningen.

Wings Arlanda nästa för Haninge Anchors HC U18

Haninge Anchors HC U18 dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 19.20 i andra perioden nätade Sixten Lenberg på pass av Karl-August Göthe och gjorde 2–4.

Wings Arlandas Martin Frisk gjorde 3–4 efter 19.27 framspelad av Max Bjelm.

39 sekunder in i tredje perioden satte Noel Wixtröm pucken på pass av Lukas Terehhov och Adrian Vasilevski och ökade ledningen.

6.20 in i perioden slog David Prskalo till återigen och reducerade.

Inget av lagen lyckades göra mål i förlängningen.

Lukas Terehhov gjorde ett mål för Haninge Anchors HC U18 och spelade fram till tre mål.

Torsdag 18 december 19.30 möts lagen igen, i Torvalla Ishall.

Wings Arlanda–Haninge Anchors HC U18 4–5 (2–3, 1–1, 1–1, 0–0)

U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (3.02) Adrian Vasilevski (Lukas Terehhov, Noel Wixtröm), 1–1 (3.56) David Prskalo (Alrik Lindgren, Noah Lind), 1–2 (8.21) Malte Dahlgren Gräsvik (Lukas Terehhov), 1–3 (8.28) Lukas Terehhov, 2–3 (10.07) Alrik Lindgren (Martin Frisk).

Andra perioden: 2–4 (39.20) Sixten Lenberg (Karl-August Göthe), 3–4 (39.27) Martin Frisk (Max Bjelm).

Tredje perioden: 3–5 (40.39) Noel Wixtröm (Lukas Terehhov, Adrian Vasilevski), 4–5 (46.20) David Prskalo.

Förlängning: –.

Nästa match:

Wings Arlanda: Haninge Anchors HC, borta, 18 december 19.30

Haninge Anchors HC U18: Wings HC Arlanda, hemma, 18 december 19.30