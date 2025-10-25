Seger i förlängningen för Grums mot Valbo J20

Grums vann med 6–5 efter förlängning

Grums sjunde seger på de senaste nio matcherna

Hampus Öhman tvåmålsskytt för Grums

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Grums avgöra den jämna matchen borta mot Valbo J20 i U20 region väst herr. Slutresultatet blev 5–6 (0–3, 3–2, 2–0, 0–1). Stor matchhjälte 32 sekunder in i förlängningen blev Axel Appelqvist som gjorde det avgörande målet.

Segern var Grums sjunde på de senaste nio matcherna.

Hampus Öhman gjorde två mål för Grums

Grums dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Valbo J20 hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Valbo J20 reducerade och kvitterade till 5–5 genom Benjamin Wettervik och Emil Hedin med knappt tre minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 2.54 kvar att spela. Matchvinnare för bortalaget Grums blev Axel Appelqvist som 32 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Grums Linus Olsson hade tre assists och Viktor Berg stod för tre poäng, varav ett mål. Benjamin Wettervik gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Valbo J20 och Emil Hedin gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Det här var Grums femte uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Grums IK Hockey med 3–1.

Valbo J20 möter Orsa i nästa match borta tisdag 28 oktober 19.00. Grums möter samma dag Borlänge hemma.

Valbo J20–Grums 5–6 (0–3, 3–2, 2–0, 0–1)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (11.02) Hampus Öhman (Isac Olsson, Viktor Berg), 0–2 (16.44) Lucas Nyman (Linus Olsson, Liam Sveningsson), 0–3 (18.32) Tristan Hultman (Sixten Larsson Roupé, Hugo Sjöstrand).

Andra perioden: 1–3 (22.15) Benjamin Wettervik (Oscar Berggren), 2–3 (27.38) Felix Åkerson (Emil Hedin), 2–4 (36.59) Hampus Öhman (Viktor Berg, Linus Olsson), 3–4 (37.31) Elias Malmberg (Oscar Berggren), 3–5 (39.08) Viktor Berg (Linus Olsson).

Tredje perioden: 4–5 (40.59) Benjamin Wettervik (Carl Öhman, Emil Hedin), 5–5 (57.06) Emil Hedin (Carl Öhman, Benjamin Wettervik).

Förlängning: 5–6 (60.32) Axel Appelqvist (Linus Högström Nordhammer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 1-1-3

Grums: 3-1-1

Nästa match:

Valbo J20: Orsa IK, borta, 28 oktober

Grums: Borlänge HF, hemma, 28 oktober