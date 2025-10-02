Seger i förlängningen för Enköping mot Lidingö Vikings HC U18

Enköping segrade – 4–3 efter förlängning

Erik Nederberg tvåmålsskytt för Enköping

Tor Nordgren avgjorde för Enköping

Matchen i U18 allettan östra herr mellan hemmalaget Enköping och gästande Lidingö Vikings HC U18 var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där Enköping spikade segerresultatet, 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Tor Nordgren som gjorde det avgörande målet.

Enköping tog därmed andra raka segern, efter 5–4 mot Tumba i premiären.

Enköpings Erik Nederberg tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. Lidingö Vikings HC U18 inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Ludvig Jagevik efter 3.57, men Enköping kvitterade genom Erik Nederberg bara tre minuter senare. Enköping gjorde också 2–1 efter 18.09 i andra perioden när Colin Ehrencrona slog till på pass av Oscar Lag och Tor Nordgren. Lidingö Vikings HC U18 kvitterade till 2–2 genom Arthur Birg i början av tredje perioden i tredje perioden.

Enköping tog ledningen på nytt genom Erik Nederberg, som gjorde sitt andra mål, efter 6.28 i tredje perioden.

Lidingö Vikings HC U18 gjorde 3–3 genom Alec Lejnerborn efter 8.32 av perioden. Matchvinnare för hemmalaget Enköping 4.14 in i förlängningen blev Tor Nordgren med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var Enköpings andra uddamålsseger den här säsongen.

Den 13 november möts lagen återigen, då i Exakt Arena.

Söndag 5 oktober 10.40 spelar Enköping borta mot Nyköping. Lidingö Vikings HC U18 möter Järna hemma i Exakt Arena lördag 4 oktober 16.30.

Enköping–Lidingö Vikings HC U18 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 1–0)

U18 allettan östra herr, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (3.57) Ludvig Jagevik, 1–1 (6.04) Erik Nederberg (Kiam Juma, Gabriel Shafadi).

Andra perioden: 2–1 (38.09) Colin Ehrencrona (Oscar Lag, Tor Nordgren).

Tredje perioden: 2–2 (42.04) Arthur Birg (Carl Mogerud), 3–2 (46.28) Erik Nederberg (Gabriel Söderberg, Fabian Kåkemyhr), 3–3 (48.32) Alec Lejnerborn (Carl Mogerud).

Förlängning: 4–3 (64.14) Tor Nordgren (Oscar Walter, Colin Ehrencrona).

Nästa match:

Enköping: Nyköpings SK, borta, 5 oktober

Lidingö Vikings HC U18: Järna SK, hemma, 4 oktober