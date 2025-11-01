Seger i förlängningen för Djurgården mot Modo Hockey U20

Djurgården segrade – 4–3 efter förlängning

Fred Nord avgjorde för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Matchen i U20 nationell norra mellan hemmalaget Djurgården och gästande Modo Hockey U20 var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där Djurgården spikade segerresultatet, 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0). Stor matchhjälte 42 sekunder in i förlängningen blev Fred Nord som gjorde det avgörande målet.

Djurgården höll nu nollan för andra gången den här säsongen.

Djurgården–Modo Hockey U20 – mål för mål

Modo Hockey U20 tog ledningen i första perioden genom Felix Wassberg.

Därefter fixade Djurgårdens Hampus Zirath och Max Lind att laget vände underläge till ledning med 2–1. Djurgården gjorde 3–1 genom Bobo Tyche efter 3.18 i andra perioden.

Modo Hockey U20 reducerade dock till 3–2 genom Gordon Palmgren efter 12.38 av perioden. 4.48 in i tredje perioden slog Gustav Dahlin till framspelad av Sebastian Peter och kvitterade. I förlängningen tog det 42 sekunder till Djurgården avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Fred Nord, på pass av Leon Bjelkelöv Brunn.

Max Lind gjorde ett mål för Djurgården och spelade dessutom fram till två mål och Leon Bjelkelöv Brunn hade tre assists.

Det här var Djurgårdens fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Modo Hockey U20:s andra uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Djurgårdens IF med 3–2 efter förlängning .

Djurgården möter Björklöven i nästa match hemma söndag 2 november 12.00. Modo Hockey U20 möter samma dag AIK borta.

Djurgården–Modo Hockey U20 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0)

U20 nationell norra, Hovet

Första perioden: 0–1 (8.47) Felix Wassberg, 1–1 (17.59) Hampus Zirath (Max Lind, Leon Bjelkelöv Brunn), 2–1 (19.37) Max Lind (Leon Bjelkelöv Brunn, Fred Nord).

Andra perioden: 3–1 (23.18) Bobo Tyche (Marcus Nordmark, Max Lind), 3–2 (32.38) Gordon Palmgren (Linus Morken).

Tredje perioden: 3–3 (44.48) Gustav Dahlin (Sebastian Peter).

Förlängning: 4–3 (60.42) Fred Nord (Leon Bjelkelöv Brunn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Modo Hockey U20: 1-1-3

Nästa match:

Djurgården: IF Björklöven, hemma, 2 november

Modo Hockey U20: AIK, borta, 2 november