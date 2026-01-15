Seger i förlängningen för Brynäs mot Leksand

Brynäs-seger med 5–4 efter förlängning

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kieffer Bellows avgjorde för Brynäs

Det blev en riktigt tajt match när Leksand tog emot Brynäs i SHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 5–4 (2–2, 1–1, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Kieffer Bellows som gjorde det avgörande målet.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Färjestad nästa för Brynäs

Leksand tog ledningen i början av första perioden genom Arvid Eljas.

Brynäs kvitterade till 1–1 genom Oskar Lindblom tidigt i matchen.

Leksand gjorde 2–1 genom Nolan Stevens efter 8.33.

Brynäs gjorde 2–2 genom Kieffer Bellows med 1.28 kvar att spela.

Brynäs gjorde också 2–3 efter 5.03 i andra perioden när Bobby Trivigno slog till framspelad av Axel Jonsson-Fjällby och Robert Hägg. Leksands Jon Knuts gjorde 3–3 efter 18.11 på pass av Olle Strandell och Peter Cehlarik.

10.55 in i tredje perioden fick Oskar Lindblom utdelning återigen framspelad av Mattias Norlinder och Michal Kempny och gav laget ledningen. Leksand kvitterade till 4–4 med 56 sekunder kvar att spela genom Lukas Vejdemo efter pass från Olle Strandell och Peter Cehlarik.

I förlängningen tog det 2.53 innan Brynäs avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Kieffer Bellows, på pass av Johannes Kinnvall och Nicklas Bäckström.

För Brynäs gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Leksand är på 14:e och sista plats.

I nästa match, lördag 17 januari möter Leksand Luleå borta i Coop Norrbotten Arena 15.15 medan Brynäs spelar borta mot Färjestad 18.00.

Leksand–Brynäs 4–5 (2–2, 1–1, 1–1, 0–1)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (3.16) Arvid Eljas (Nolan Stevens), 1–1 (4.41) Oskar Lindblom (Mattias Norlinder, Anton Rödin), 2–1 (8.33) Nolan Stevens (Joonas Lyytinen, Fred Nilsson), 2–2 (18.32) Kieffer Bellows (Robert Hägg, Jakob Silfverberg).

Andra perioden: 2–3 (25.03) Bobby Trivigno (Axel Jonsson-Fjällby, Robert Hägg), 3–3 (38.11) Jon Knuts (Olle Strandell, Peter Cehlarik).

Tredje perioden: 3–4 (50.55) Oskar Lindblom (Mattias Norlinder, Michal Kempny), 4–4 (59.04) Lukas Vejdemo (Olle Strandell, Peter Cehlarik).

Förlängning: 4–5 (62.53) Kieffer Bellows (Johannes Kinnvall, Nicklas Bäckström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-1-2

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: Luleå HF, borta, 17 januari 15.15

Brynäs: Färjestads BK, borta, 17 januari 18.00