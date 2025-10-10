Seger i förlängningen för Boston mot Chicago

Boston segrade – 4–3 efter förlängning

Fraser Minten matchvinnare för Boston

Andra raka segern för Boston

Bostons väg till seger mot Chicago hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Boston avgöra till 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Fraser Minten blev matchhjälte för Boston med sitt mål i förlängningen.

Det var andra raka för Boston, efter 3–1-segern mot Washington i premiären.

Buffalo nästa för Boston

Första perioden var jämn. Boston inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Casey Mittelstadt efter 3.53, men Chicago kvitterade genom Connor Bedard efter 8.18. Chicago tog ledningen med 1–2 genom Louis Crevier efter 2.23 i andra perioden.

Boston kvitterade till 2–2 genom Tanner Jeannot efter 9.11 av perioden. Efter 16 sekunder i tredje perioden gjorde Boston 3–2 genom Elias Lindholm.

Chicago gjorde 3–3 genom Andre Burakovsky tidigt i perioden av perioden. Stor matchhjälte för Boston blev Fraser Minten som 2.12 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Förlusten var Chicagos andra uddamålsförlust.

Den 18 januari tar lagen sig an varandra igen, då i United Center.

Nästa motstånd för Boston är Buffalo. Chicago tar sig an Montreal hemma. Båda matcherna spelas söndag 12 oktober 01.00.

Boston–Chicago 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 1–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (3.53) Casey Mittelstadt, 1–1 (8.18) Connor Bedard (Andre Burakovsky, Colton Dach).

Andra perioden: 1–2 (22.23) Louis Crevier (Connor Bedard, Nick Foligno), 2–2 (29.11) Tanner Jeannot (Michael Eyssimont, Henri Jokiharju).

Tredje perioden: 3–2 (40.16) Elias Lindholm (Pavel Zacha, David Pastrnak), 3–3 (42.27) Andre Burakovsky (Artyom Levshunov, Frank Nazar).

Förlängning: 4–3 (62.12) Fraser Minten.

Nästa match:

Boston: Buffalo Sabres, hemma, 12 oktober

Chicago: Montreal Canadiens, hemma, 12 oktober