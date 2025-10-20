Seger för Wings HC Arlanda med 6–2 mot Järfälla

Wings HC Arlanda vann med 6–2 mot Järfälla

Wings HC Arlandas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Sahlman matchvinnare för Wings HC Arlanda

Bortalaget Wings HC Arlanda tog hem de tre poängen efter seger mot Järfälla i U20 Div 1 östra A herr. 2–6 (0–2, 0–3, 2–1) slutade matchen på måndagen.

Segern var Wings HC Arlandas fjärde på de senaste fem matcherna.

Järfälla–Wings HC Arlanda – mål för mål

Wings HC Arlanda tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara tre minuter. Även i andra perioden var Wings HC Arlanda starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Emil Sahlman, Carlh Rosenqvist och Alexander Oskarsson. Järfälla reducerade dock till 1–5 genom Emil Jangemo tidigt i tredje perioden av perioden.

Wings HC Arlanda ökade ledningen till 1–6 genom Isac Harju efter 9.48.

Pelle Gebing reducerade förvisso men närmare än 2–6 kom inte Järfälla. Wings HC Arlanda tog därmed en stabil seger.

Järfälla har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Wings HC Arlanda har tolv poäng.

Lagens första möte för säsongen vann Wings HC Arlanda med 5–2.

Lördag 25 oktober möter Järfälla IFK Täby HC borta 18.35 och Wings HC Arlanda möter SDE borta 16.30.

Järfälla–Wings HC Arlanda 2–6 (0–2, 0–3, 2–1)

U20 Div 1 östra A herr, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (8.59) Vilmer Asp (Vojtech Mrazek), 0–2 (12.14) Carl-Johan Strandberg (Erik Wickström, Isac Harju).

Andra perioden: 0–3 (20.48) Emil Sahlman (Pål Södervall, Erik Wickström), 0–4 (21.54) Carlh Rosenqvist (Vilmer Asp), 0–5 (36.25) Alexander Oskarsson (Kevin Svan, Vojtech Mrazek).

Tredje perioden: 1–5 (42.44) Emil Jangemo (Alexander Mäkelä, Colin Nordén), 1–6 (49.48) Isac Harju, 2–6 (54.08) Pelle Gebing (Hampus Nilsson, Alexander Eder).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 1-0-4

Wings HC Arlanda: 4-0-1

Nästa match:

Järfälla: IFK Täby HC, borta, 25 oktober

Wings HC Arlanda: SDE HF, borta, 25 oktober