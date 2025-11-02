Seger för Wings Arlanda med 4–2 mot Vallentuna

Wings Arlanda-seger med 4–2 mot Vallentuna

Kevin Nilsson-Ström matchvinnare för Wings Arlanda

Vallentunas fjärde raka förlust

Hemmalaget Wings Arlanda tog hem segern mot Vallentuna i hockeyettan norra. 4–2 (2–0, 1–0, 1–2) slutade matchen på söndagen.

I och med detta har Vallentuna fyra förluster i rad.

Borlänge nästa för Wings Arlanda

Wings Arlanda tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt en minuter. Efter 14.57 i andra perioden nätade Kevin Nilsson-Ström på pass av Karl Pettersson och Olle Dahlman och gjorde 3–0. Vallentuna reducerade dock till 3–1 genom Casper Andersson efter 8.09 av perioden.

Wings Arlanda ökade ledningen till 4–1 genom Malte Lärnvåg med 2.23 kvar i perioden i tredje perioden.

Vallentuna reducerade dock till 4–2 genom Tarik Mahmutovic när bara en minut återstod att spela och skapade åter spänning i matchen.

Wings Arlanda har två segrar och tre förluster och 11–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vallentuna har en vinst och fyra förluster och 9–21 i målskillnad.

Wings Arlandas nya tabellposition är 15:e plats medan Vallentuna är på 14:e plats.

Wings Arlanda möter Borlänge i nästa match hemma onsdag 5 november 19.00. Vallentuna möter samma dag Lindlöven hemma.

Wings Arlanda–Vallentuna 4–2 (2–0, 1–0, 1–2)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (4.06) Karl Pettersson (Johannes Yucel, Carl Aronsson), 2–0 (4.45) Johannes Yucel (Kevin Nilsson-Ström, Viktor Greveback).

Andra perioden: 3–0 (34.57) Kevin Nilsson-Ström (Karl Pettersson, Olle Dahlman).

Tredje perioden: 3–1 (48.09) Casper Andersson (Tarik Mahmutovic), 4–1 (57.37) Malte Lärnvåg, 4–2 (59.07) Tarik Mahmutovic (Simon Delden, Edwin Nordin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 2-0-3

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Wings Arlanda: Borlänge HF, hemma, 5 november

Vallentuna: Lindlövens IF, hemma, 5 november