Seger för Vita Hästen i toppmötet med Karlskrona

Vita Hästen vann med 4–1 mot Karlskrona

Vita Hästens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Öhrwall med två mål för Vita Hästen

Vita Hästen tog en tung seger på hemmaplan mot Karlskrona i toppmötet i hockeyettan södra på söndagen. Matchen slutade 4–1 (0–0, 1–0, 3–1).

– Jag tycker vi gör en bra match och kontrollerade spelet rätt bra. Karlskrona är bra, det ska vi inte ta ifrån dem, men vi var täta i försvarsspelet idag. Rättvis seger tycker jag, kommenterade Vita Hästens assisterande tränare Jonatan Arildsson.

Segern var Vita Hästens fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Alexander Lundman gjorde matchvinnande målet

Den första perioden slutade 0–0.

Emil Öhrwall gjorde 1–0 till Vita Hästen 9.51 in i andra perioden efter förarbete av Marcus Eriksson och Mattias Bäckman.

Vita Hästen hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.53 genom Alexander Lundman och gick upp till 3–0 innan Karlskrona svarade.

Slutresultatet blev 4–1 i Vita Hästens favör.

Vita Hästen stannar därmed på andra plats och Karlskrona på tredje plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Karlskrona med 5–1.

I nästa match möter Vita Hästen Grums borta och Karlskrona möter Borås hemma. Båda matcherna spelas fredag 6 februari 19.00.

Vita Hästen–Karlskrona 4–1 (0–0, 1–0, 3–1)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Andra perioden: 1–0 (29.51) Emil Öhrwall (Marcus Eriksson, Mattias Bäckman).

Tredje perioden: 2–0 (45.53) Alexander Lundman (Helmer Styf), 3–0 (58.01) Emil Öhrwall, 3–1 (58.54) Robin Carlsson, 4–1 (59.40) Leon Matthiasson (Casper Östberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 4-1-0

Karlskrona: 1-1-3

Nästa match:

Vita Hästen: Grums IK Hockey, borta, 6 februari 19.00

Karlskrona: Borås HC, hemma, 6 februari 19.00