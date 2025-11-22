Seger för Visby/Roma borta mot Dalen

Seger för Visby/Roma med 6–2 mot Dalen

Visby/Romas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Erik Rainersson matchvinnare för Visby/Roma

Visby/Roma vann borta mot Dalen i hockeyettan södra. Matchen på lördagen slutade 2–6 (0–3, 1–2, 1–1).

Visby/Romas assisterande tränare Einar Engström:

– En bra match där vi hittar tillbaka till hur vi vill spela, med hög press och ta pucken framåt snabbt.

Segern var Visby/Romas sjunde på de senaste åtta matcherna.

Hanviken nästa för Visby/Roma

Visby/Roma stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 6.41 i mitten av perioden.

Visby/Roma gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–3 till 0–5, målen av Alexander Bjurström och Daniel Gunnarsson.

Dalen reducerade dock till 1–5 genom Liam Persson efter 19.21 av perioden.

Joakim Stjern Svensson såg till att Dalen reducerade igen efter 14.41 i tredje perioden på pass av Victor Westh och Erik Olhans-Lind.

15.15 in i tredje perioden satte Lucas Ramberg pucken framspelad av Alexander Bjurström och Karl Påhlsson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Visby/Romas Karl Påhlsson hade fem assists.

I tabellen innebär det här att Visby/Roma nu ligger på fjärde plats i tabellen. Dalen är på elfte plats. Så sent som den 4 november låg Dalen på 19:e plats i tabellen.

Den 23 januari möts lagen återigen, då i Visby Ishall.

I nästa match möter Dalen Mörrum borta på onsdag 26 november 19.00. Visby/Roma möter Hanviken söndag 23 november 16.00 borta.

Dalen–Visby/Roma 2–6 (0–3, 1–2, 1–1)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (5.45) Elias Lindström (Karl Påhlsson), 0–2 (9.53) Simon Hansson (Elias Ewertzh, Andreas Thelander), 0–3 (12.26) Erik Rainersson (Karl Påhlsson, Daniel Carlqvist).

Andra perioden: 0–4 (22.22) Alexander Bjurström (Karl Påhlsson, Lucas Ramberg), 0–5 (31.24) Daniel Gunnarsson (Karl Påhlsson, Anton Svensson), 1–5 (39.21) Liam Persson (Hugo Rostedt, Jesper Thörnberg).

Tredje perioden: 2–5 (54.41) Joakim Stjern Svensson (Victor Westh, Erik Olhans-Lind), 2–6 (55.15) Lucas Ramberg (Alexander Bjurström, Karl Påhlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 4-0-1

Visby/Roma: 4-0-1

Nästa match:

Dalen: Mörrum GoIS IK, borta, 26 november

Visby/Roma: Hanvikens SK, borta, 23 november