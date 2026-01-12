Seger för Vegas i toppmötet med San Jose

Vegas-seger med 7–2 mot San Jose

Vegas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jack Eichel matchvinnare för Vegas

Vegas tog en tung seger på bortaplan mot San Jose i toppmötet i NHL på måndagen. Matchen slutade 2–7 (1–2, 1–3, 0–2).

Det var två formstarka lag som möttes. Serieledande Vegas tog fjärde segern i rad. San Jose hade före matchen tre segrar i rad.

Det var elfte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Vegas.

Los Angeles nästa för Vegas

Vegas tog ledningen i första perioden genom Jack Eichel.

San Jose kvitterade till 1–1 genom Collin Graf efter 9.33.

Vegas tog ledningen på nytt genom Pavel Dorofejev efter 10.57 i matchen.

Vegas stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–2 till 1–5 på bara 8.06.

San Jose reducerade dock på nytt till 2–5 genom Alexander Wennberg med 3.31 kvar att spela av perioden.

17.03 in i tredje perioden nätade Vegas Shea Theodore på pass av Tomas Hertl och ökade ledningen. Tomas Hertl stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–7-mål med 1.01 kvar att spela assisterad av Pavel Dorofejev och Noah Hanifin. 2–7-målet blev matchens sista.

Tomas Hertl gjorde två mål för Vegas och tre assist och Pavel Dorofejev stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att San Jose ligger kvar på tredje plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan San Jose och Vegas den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Vegas Golden Knights vunnit.

Fredag 16 januari 01.00 spelar San Jose borta mot Washington. Vegas möter Los Angeles borta i Crypto.com Arena torsdag 15 januari 04.00.

San Jose–Vegas 2–7 (1–2, 1–3, 0–2)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 0–1 (7.19) Jack Eichel (Ivan Barbasjev), 1–1 (9.33) Collin Graf (Jeff Skinner, Michael Misa), 1–2 (10.57) Pavel Dorofejev (Tomas Hertl, Mark Stone).

Andra perioden: 1–3 (24.19) Jack Eichel (Mark Stone), 1–4 (31.00) Tomas Hertl (Pavel Dorofejev, Mitch Marner), 1–5 (32.25) Zach Whitecloud (Tomas Hertl, Noah Hanifin), 2–5 (36.29) Alexander Wennberg (Timothy Liljegren, Tyler Toffoli).

Tredje perioden: 2–6 (57.03) Shea Theodore (Tomas Hertl), 2–7 (58.59) Tomas Hertl (Pavel Dorofejev, Noah Hanifin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-0-2

Vegas: 4-1-0

Nästa match:

San Jose: Washington Capitals, borta, 16 januari 01.00

Vegas: Los Angeles Kings, borta, 15 januari 04.00