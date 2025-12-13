Seger för Växjö mot Rögle

Växjö vann med 6–4 mot Rögle

Albin Laksonen tvåmålsskytt för Växjö

Olle Ågren avgjorde för Växjö

Växjö vann med 6–4 (2–2, 4–1, 0–1) i svenska cupen, U20 grupp D herr på hemmaplan mot Rögle på lördagen.

Det var andra raka för Växjö, efter 4–2-segern mot HV 71 i första matchen.

Växjös Albin Laksonen tvåmålsskytt

Växjö tog ledningen i början av första perioden genom Hugo Åstrand.

Rögle kvitterade till 1–1 genom Arvid Johansson efter 7.32.

Efter 9.37 i matchen gjorde Växjö 2–1 genom Noa Bräutigam.

Rögle gjorde 2–2 genom Melker Sigurd efter 13.35.

Växjö var vassast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 6–3.

Efter 1.32 i tredje perioden reducerade Rögle till 6–4 genom Edwin Myrestam på passning från Oliver Dejbjerg Larsen och Milo Fortkord. Mer än så blev det dock inte för Rögle.

Albin Laksonen gjorde två mål för Växjö och ett målgivande pass.

Nästa motstånd för Växjö är Malmö. Lagen möts torsdag 18 december 19.15 i Malmö Isstadion. Rögle tar sig an HV 71 hemma tisdag 16 december 19.00.

Växjö–Rögle 6–4 (2–2, 4–1, 0–1)

Svenska cupen, U20 grupp D herr, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (2.21) Hugo Åstrand, 1–1 (7.32) Arvid Johansson (Eric Lindvall, Valter Engström), 2–1 (9.37) Noa Bräutigam (Daniel Floryk, Ola Palme), 2–2 (13.35) Melker Sigurd (Marwin Jarbsjö, Love Gath).

Andra perioden: 3–2 (21.09) Albin Laksonen (Olle Ågren), 3–3 (22.14) Theo Walette (Edwin Myrestam), 4–3 (34.43) Ludwig Hellgren, 5–3 (36.41) Olle Ågren (Albin Laksonen), 6–3 (39.41) Albin Laksonen (Melcer Swensson).

Tredje perioden: 6–4 (41.32) Edwin Myrestam (Oliver Dejbjerg Larsen, Milo Fortkord).