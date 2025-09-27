Seger för Växjö med 4–2 mot Färjestad

Växjös femte seger på de senaste sex matcherna

Dennis Rasmussen avgjorde för Växjö

Växjö vann mötet i SHL på bortaplan mot Färjestad, med 4–2 (1–1, 2–1, 1–0).

Segern var Växjös femte på de senaste sex matcherna.

Leksand nästa för Växjö

Första perioden var jämn. Färjestad inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Lucas Forsell efter 1.52, men Växjö kvitterade genom Hugo Gustafsson efter 9.35. Färjestad tog ledningen på nytt genom August Tornberg efter 2.48 i andra perioden.

Reid Gardiner och Dennis Rasmussen gjorde att Växjö vände till underläget till ledning med 2–3. 17.55 in i tredje perioden slog Ludvig Nilsson till på pass av Manuel Ågren och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

I nästa omgång har Färjestad Linköping borta i Saab Arena, tisdag 30 september 19.00. Växjö spelar hemma mot Leksand torsdag 2 oktober 19.00.

Färjestad–Växjö 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (1.52) Lucas Forsell (Linus Johansson, Emil Alba), 1–1 (9.35) Hugo Gustafsson.

Andra perioden: 2–1 (22.48) August Tornberg (Christoffer Jansson, Per Åslund), 2–2 (23.18) Reid Gardiner (Lucas Elvenes, Keegan Lowe), 2–3 (29.59) Dennis Rasmussen (Manuel Ågren, Brogan Rafferty).

Tredje perioden: 2–4 (57.55) Ludvig Nilsson (Manuel Ågren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-0-2

Växjö: 4-0-1

Nästa match:

Färjestad: Linköping HC, borta, 30 september

Växjö: Leksands IF, hemma, 2 oktober