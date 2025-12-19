Seger för Västerås – steg åt rätt håll mot Oskarshamn

Västerås segrade – 3–0 mot Oskarshamn

Veikko Loimaranta matchvinnare för Västerås

Västerås höll tätt bakåt

Västerås har haft en tuff period med tio förluster i följd i hockeyallsvenskan. Men hemma mot Oskarshamn bröts den tunga sviten. Det blev 3–0 (2–0, 1–0, 0–0) i matchen i ABB Arena Nord.

Kalmar nästa för Västerås

Västerås började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.46 slog Veikko Loimaranta till assisterad av Jimmie Jansson och Konstantin Komarek.

Efter 7.52 gjorde laget 2–0 när Sebastian Falk fick träff efter förarbete från Viktor Pennerborn.

Västerås gjorde också 3–0 genom Jimmie Jansson på pass av Kim Rosdahl och Svante Sjödin efter 7.36 i andra perioden.

I tredje perioden höll Västerås i sin 3–0-ledning och vann.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Västerås med 9–14 och Oskarshamn med 11–19 i målskillnad.

Lördag 27 december spelar Västerås hemma mot Kalmar 18.00 och Oskarshamn mot Vimmerby hemma 15.00 i Be-Ge Hockey Center.

Västerås–Oskarshamn 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (3.46) Veikko Loimaranta (Jimmie Jansson, Konstantin Komarek), 2–0 (7.52) Sebastian Falk (Viktor Pennerborn).

Andra perioden: 3–0 (27.36) Jimmie Jansson (Kim Rosdahl, Svante Sjödin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 1-0-4

Oskarshamn: 1-1-3

Nästa match:

Västerås: Kalmar HC, hemma, 27 december 18.00

Oskarshamn: Vimmerby HC, hemma, 27 december 15.00