Seger för Väsby mot Vallentuna

Väsby vann med 3–1 mot Vallentuna

Isac Moberg avgjorde för Väsby

Tredje raka förlusten för Vallentuna

Väsby tog hem segern på bortaplan mot Vallentuna i U18 allettan östra herr. 1–3 (0–0, 0–1, 1–2) slutade matchen på torsdagen.

Vallentuna–Väsby – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Philip Israelsson gjorde 1–0 till Väsby 16.39 in i andra perioden efter pass från Viktor Forsberg och William Klintefalk.

Väsby gjorde 0–2 genom Isac Moberg efter 1.43 i tredje perioden.

Vallentuna reducerade dock till 1–2 genom Viggo Ahlqvist tidigt i perioden av perioden.

Väsby kunde dock avgöra till 1–3 med 7.27 kvar av matchen genom Hugo Di Meglio.

Med tre omgångar kvar är Vallentuna på tionde plats i tabellen medan Väsby är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Väsby IK HK med 3–0.

Söndag 7 december spelar Vallentuna borta mot Tumba 18.30 och Väsby mot Wings Arlanda borta 19.30 i Pinbackshallen.

Vallentuna–Väsby 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

U18 allettan östra herr, Vallentuna Ishall

Andra perioden: 0–1 (36.39) Philip Israelsson (Viktor Forsberg, William Klintefalk).

Tredje perioden: 0–2 (41.43) Isac Moberg (Liam Mattsson Häggblad), 1–2 (44.10) Viggo Ahlqvist (Elias Talipov), 1–3 (52.33) Hugo Di Meglio (Liam Mattsson Häggblad, Adam Mauritzon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 1-0-4

Väsby: 3-0-2

Nästa match:

Vallentuna: IFK Tumba IK, borta, 7 december

Väsby: Wings HC Arlanda, borta, 7 december