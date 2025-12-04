Seger för Väsby mot Vallentuna
Följ HockeySverige på
Google news
- Väsby vann med 3–1 mot Vallentuna
- Isac Moberg avgjorde för Väsby
- Tredje raka förlusten för Vallentuna
Väsby tog hem segern på bortaplan mot Vallentuna i U18 allettan östra herr. 1–3 (0–0, 0–1, 1–2) slutade matchen på torsdagen.
Vallentuna–Väsby – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
Philip Israelsson gjorde 1–0 till Väsby 16.39 in i andra perioden efter pass från Viktor Forsberg och William Klintefalk.
Väsby gjorde 0–2 genom Isac Moberg efter 1.43 i tredje perioden.
Vallentuna reducerade dock till 1–2 genom Viggo Ahlqvist tidigt i perioden av perioden.
Väsby kunde dock avgöra till 1–3 med 7.27 kvar av matchen genom Hugo Di Meglio.
Med tre omgångar kvar är Vallentuna på tionde plats i tabellen medan Väsby är på nionde plats.
Lagens första möte för säsongen vann Väsby IK HK med 3–0.
Söndag 7 december spelar Vallentuna borta mot Tumba 18.30 och Väsby mot Wings Arlanda borta 19.30 i Pinbackshallen.
Vallentuna–Väsby 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)
U18 allettan östra herr, Vallentuna Ishall
Andra perioden: 0–1 (36.39) Philip Israelsson (Viktor Forsberg, William Klintefalk).
Tredje perioden: 0–2 (41.43) Isac Moberg (Liam Mattsson Häggblad), 1–2 (44.10) Viggo Ahlqvist (Elias Talipov), 1–3 (52.33) Hugo Di Meglio (Liam Mattsson Häggblad, Adam Mauritzon).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vallentuna: 1-0-4
Väsby: 3-0-2
Nästa match:
Vallentuna: IFK Tumba IK, borta, 7 december
Väsby: Wings HC Arlanda, borta, 7 december
Den här artikeln handlar om: