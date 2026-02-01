Seger för Väsby mot Vallentuna i U18 allettan östra fortsättningsserie

Väsby-seger med 7–3 mot Vallentuna

Loui Paulsson gjorde tre mål för Väsby

Liam Hilmersson matchvinnare för Väsby

Väsby vann matchen på bortaplan mot Vallentuna i U18 allettan östra fortsättningsserie på söndagen. 3–7 (1–2, 0–2, 2–3) slutade matchen.

Loui Paulsson gjorde tre mål för Väsby

Väsby startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Bruno Gääw-Nilsson och Loui Paulsson innan Vallentuna svarade och gjorde 2–1 genom Oscar Sahlström Lindhe.

Efter 2.28 i andra perioden slog Bruno Gääw-Nilsson till återigen på pass av Liam Hilmersson och gjorde 1–3. Liam Hilmersson gjorde dessutom 1–4 efter 10.34 framspelad av Isac Vikström och Leon Frenne.

Väsby vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 3–7.

Loui Paulsson gjorde tre mål för Väsby och Liam Hilmersson stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Väsby IK HK vunnit.

Torsdag 5 februari 19.40 spelar Vallentuna borta mot Nyköping. Väsby möter Haninge Anchors HC U18 hemma i Vilundaparkens Ishall lördag 7 februari 18.30.

Vallentuna–Väsby 3–7 (1–2, 0–2, 2–3)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (5.27) Bruno Gääw-Nilsson (Liam Hilmersson), 0–2 (10.10) Loui Paulsson, 1–2 (17.12) Oscar Sahlström Lindhe (Elton Cegrell, Rune Af Sandberg).

Andra perioden: 1–3 (22.28) Bruno Gääw-Nilsson (Liam Hilmersson), 1–4 (30.34) Liam Hilmersson (Isac Vikström, Leon Frenne).

Tredje perioden: 2–4 (42.24) Alvin Ferm (Elias Talipov, Lucas Hamberg), 2–5 (45.59) Loui Paulsson (Sebastian Strand), 3–5 (50.32) Oscar Sahlström Lindhe (Rune Af Sandberg, Elton Cegrell), 3–6 (58.24) Philip Israelsson (Vincent Edlund – Ahl), 3–7 (59.07) Loui Paulsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 3-0-2

Väsby: 3-0-2

Nästa match:

Vallentuna: Nyköpings SK, borta, 5 februari 19.40

Väsby: Haninge Anchors HC, hemma, 7 februari 18.30